القبض على المتهمين بسرقة مواتير المياه في القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة باشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (مسئول بإحدى الجهات الحكومية) بإكتشافه سرقة عدد "20" لافتة تابعة للجهة محل عمله بدائرة القسم.

بإجراء التحريات باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه له معلومات جنائية، وبمواجهته أمام اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية أقر بتكوينه تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مواتير المياه والقطع النحاسية المثبتة على العقارات، بأسلوب "الفك والخلع" بالإشتراك مع شخصين - مقيمان بمحافظة القليوبية "لأحدهما معلومات جنائية، تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سىء النية" صاحب مخزن خردة - مقيم بمحافظة القليوبية تم ضبطه وبحوزته 8 مواتير مياه مستولى عليها من متحصلات وقائع سرقة ، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة.