العثورعلى جثمان مجهول الهوية لشاب في الشرقية

استقبل مستشفى بلبيس المركزى بالشرقية، جثة مجهولة الهوية لشاب فى بداية العشرينات، عثر عليه بمياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية العدلية نطاق مركز بلبيس، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بالعثور على جثة مجهولة الهوية بمياه ترعة الإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات أن الجثة لشاب فى بداية العشرينات مجهول الهوية،وتم نقل الجثمان من قبل مرفق الاسعاف إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام،وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت التحريات حول الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.