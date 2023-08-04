مطار مرسى علم يستقبل 142رحلة طيران على مدار الأسبوع

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 142 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 12 دولة أوروبية، تقل آلاف السياح الأجانب، ذلك الأسبوع المقبل، بدءًا من غدٍ السبت وحتى نهاية الأسبوع، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.



وكشفت جداول تشغيل الرحلات المعلنة بالمطارات وصول 142 ر حلة طيران سياحية إلى مطار مرسى علم الأسبوع المقبل، قادمة من مطارات أوروبا، تقل آلاف السياح الأجانب وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

فيما تستعد فنادق مرسى علم لاستقبال حوالي 35 ألف سائح على متن 142 رحلة طيران من 12 دولة أوروبية، هي، ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا و بلجيكا والنمسا ولوكسمبرج والمجر وسلوفاكيا.

لافتًا إلى أن ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق لتكسر حاجز 90% تزامنًا مع زيادة معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة بزيادة قدرها 8 رحلات عن الأسبوع الماضى.

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين، بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم.

تقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر وترتفع 60 مترًا فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص في أجمل مواقع الغوص.

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.

ويُشكل البر من وادي الجمال مساحة 50 كم ويوجد بها جبل حماطة حيث الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور وتتكون مدينة مرسى علم من ثلاث قرى رئيسية هى:

قرية برنيس، وتشتهر بكونها موطنًا للسياحة العلاجية في المدينة، وقرية أبو الحسن الشاذلي، وتشتهر بمعالمها الدينية، حيث يوجد بها مسجد أبو الحسن الشاذلى، الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية، ومن خارج مصر أيضًا للاحتفال بمولده الذي يبدأ يوم 1 من شهر ذى الحجة ويستمر حتى يوم وقفة عرفات 9 من ذى الحجة، قرية أبو غصون، وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة حيث تتجمع مئات من الأسماك النادرة.

