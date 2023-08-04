حفل زفاف داخل كنيسة مغمورة بمياه الفيضانات| شاهد

أقدم عروسان على إقامة حفل زفافهما داخل كنيسة مغمورة بمياه الفيضانات، واستمرت مراسم الفرح رغم الفيضانات، في مدينة مالولوس ـ الفلبين، وأظهر مقطع فيديو مياه الفيضانات وهي تغمر أقدام العريسين وجميع الحضور خلال حفل الزفاف.

مياه الفيضانات

وغمرت مياه الفيضانات أرضية كنيسة مالولوس، بعدما ضرب الإعصار دوكسوري جزيرة لوزون الرئيسية في الفلبين، والذي تسبب في انهيارات أرضية وسقوط أشجار.

حفل زفاف داخل كنيسة مغمورة بمياه الفيضانات

كانت أرضية الكنيسة مغمورة بمياه الأمطار الكثيفة التي ضربت المنطقة مؤخرًا، لكن العروسين دخلاها وسارا وأقدامهما حتى الكاحل في المياه.

وغطت مياه الفيضانات أرضية كنيسة في الفلبين، لم تثن عروسان غارقان في الحب، أن يغرقا أقدامهما أيضًا ويتزوجا في الموعد المحدد.

حفل زفاف داخل كنيسة مغمورة بمياه الفيضانات

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر فضائية يورونيوز، بعنوان: عروسان فلبينيان يقيمان زفافهما في كنيسة غمرتها المياه.

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