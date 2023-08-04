السيتي يدعم  دفاعه بالدولي الكرواتي

يخضع الكرواتي الدولي يوسكو جفارديول مدافع لايبزيج الألماني للكشف الطبي في مانشستر سيتي ، تمهيدا لانتقاله إلى صفوف حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل يوسكو للسيتي مقابل 90 مليون يورو "100 مليون دولار".

وكان لايبزيغ قد طلب 100 مليون يورو للاستغناء عن مدافع منتخب كرواتيا، لكن سيتي نجح في تخفيض المبلغ.

وساعد جفارديول " 21 عاما "منتخب كرواتيا على بلوغ المربع الذهبي لمونديال قطر 2022 ونهائي دوري الأمم الأوروبي.

وأبرم سيتي حتى الآن صفقة واحدة تمثلت في ضم الكرواتي الدولي ماتيو كوفاسيتش من صفوف تشيلسي.

وفي المقابل رحل عن سيتي قائده الألماني إلكاي جوندوجان إلى برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر، كما انتقل الجزائري الدولي رياض محرز إلى أهلي جدة السعودي مقابل 30 مليون يورو.