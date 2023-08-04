مسابقة لطهي لحوم الكلاب في كوريا الشمالية| شاهد

يتنافس عشرات الطهاة ضمن مسابقة لطهي لحوم الكلاب في كوريا الشمالية، ويفخر البلد الآسيوي بوجود لحوم الكلاب على قائمة الطعام الصيفية، الخاصة بالمطاعم في كوريا الشمالية.

وأصبح إنتاج واستهلاك لحم الكلاب ممنوعًا في معظم دول العالم، وعلى الرغم من ذلك تتصدر لحوم الكلاب الأطباق الرئيسية خلال فصل الصيف في كوريا الشمالية.

طهي لحوم الكلاب

وسمح الزعيم السابق كيم إيل سونغ، بتناول لحوم الكلاب كوجبات رئيسية، ويطلق على هذه الأطباق مصطلح "دانغوجي" وتعني اللحم الحلو، ويقول: الذواقون: إن له طعمًا ورائحة قويان، ويجب طهيه بطريقة مخصصة للتقليل من حدتها.

منذ سنوات تروج وسائل إعلام كورية شمالية حكومية لفوائد لحم الكلاب، وتشجع المواطنين على تناول "داندوغي"، وهي عبارة تعني حرفياً "اللحم الحلو"، وهو الوصف الذي يعود لقائد البلاد سابقاً كيم إيل سونغ الذي قيل إنه أحب لحم الكلاب.

دولة تحظر بيع لحوم الكلاب.. الغضب ينفجر في وجه آكلي الحيوان الأليف

أعلنت السلطات الإندونيسية، عن انتهاء بيع لحوم الكلاب والقطط في سوق للحيوانات سيئ السمعة في جزيرة سولاويزي الإندونيسية بعد حملة استمرت لسنوات من قبل نشطاء محليين ومشاهير عالميين.

وسيصبح سوقًا “توموهون إكستريم” أول سوق من هذا النوع في إندونيسيا يخلو من لحوم الكلاب والقطط، وفقًا لمجموعة مكافحة العنف ضد الحيوانات "HSI" إتش إي إس.

وأثارت صور الكلاب والقطط التي تُضرب بالهراوات وتُحرق في النفخ وهي لا تزال على قيد الحياة، موجة من الغضب، وأعلن رئيس بلدية مدينة توموهون، كارول سندوك، النهاية الدائمة لمذبحة الكلاب والقطط والتجارة باللحوم يوم الجمعة، وقالت منظمة "HSI" إنها ستنقذ جميع الكلاب والقطط الحية المتبقية من موردي المسالخ وتنقلهم إلى محميات.

ووصف سوق توموهون إكستريم في السابق على أنه عامل جذب سياحي وتم إدراجه على موقع تريب إدفايزور "TripAdvisor" كوجهة تبيع أيضًا لحوم القطط والأنواع البرية والمحمية مثل الخفافيش والثعابين والزواحف الأخرى.

وتقوم "HSI" والمجموعات الإندونيسية العاملة تحت شعار "إندونيسيا خالية من لحوم الكلاب" بحملات لإنهاء تجارة الكلاب الحية للاستهلاك البشري حيث يمكن أن ينتشر داء الكلب إلى البشر أثناء الذبح أو الاتصال باللحوم المصابة.

واشتكى دونال ووندال، تاجر لحوم الكلاب في سوق توموهون، من أن القرار يعني أنه سيخسر أكثر من 50 مليون روبية (3600 دولار أمريكي) من الدخل الشهري، وقال "لأنه أصبح قرارًا حكوميًا، علينا أن نطيعه".

وذبح الآلاف من الكلاب والقطط أسبوعيا في شمال سولاويزي، وفقا لمجموعات مكافحة العنف ضد الحيوانات.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر فضائية يورونيوز.



شاهد الفيديو..