نجم آرسنال: محمد صلاح أصعب منافس واجهته

تحدث الكسندر زينتشنكو نجم فريق آرسنال الإنجليزي عن أصعب لاعب واجهه خلال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال زينتشنكو في تصريحات لريو فيردناند ابرزها موقع “ليفربول إيكو” : “ أصعب منافس واجهته هو محمد صلاح، لقد مررت بفترات صعبة خلال مواجهتي له ".

وأضاف: “ صلاح كجناح لا يمكن إيقافه، لقد لعبت أمام العديد من اللاعبين منهم رياض محرز عندما كان لاعباً في صفوف فريق ليستر سيتي لكن محمد صلاح هو الأصعبمع إحتراني للجميع ”.

وأكمل زينتشنكو: “ واجهته مع مانشستر سيتي في مباراة نهائي الدرع الخيرية، و ذهبت الي ارتيتا بين شوطي اللقاء وقلت له ماذا علي أن افعل لأواجه ذلك ”.

وأتم: “ كان فيرجيل فان دايك يمرر الي الأمام ويركض فينالدوم ومحمد صلاح بين الخطوط، لقد انتهيت أمام سرعة صلاح لقد لعبوا حوالي 5 كرات بنفس هذه الطريقة ”.