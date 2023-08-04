ارتفاع الحرارة و الرطوبة فى الغردقة اليوم الجمعة 4 اغسطس و العظمى تسجل 41 درجة

تشهد مدن البحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة الموافق 4 اغسطس ارتفاعا فى درجة الحرارو و نسبة الرطوبة وسجلت درجة الحرارة العظمى فى مدينة الغردقة 41 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 13% وسرعة الرياح 26كم/ساعة، ومدينة سفاجا درجة الحرارة العظمى 39 درجة مئوية و الصغرى 28 درجة مئوية والرطوبة 18% وسرعة الرياح 23كم/ساعة، ومدينة القصير درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية و الصغرى 28 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 33% وسرعة الرياح 29 كم/ساعة.

مدينة رأس غارب درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 37% وسرعة الرياح 34كم / ساعة.

مدينة مرسى علم درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 36% وسرعة الرياح 27 كم/ ساعة.

مدينة الشلاتين درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 31% وسرعة الرياح 23 كم/ ساعة.

مدينة حلايب درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 31درجة مئوية ونسبة الرطوبة 35% وسرعة الرياح 46 كم/ ساعة.

وانتظمت حركة الملاحة البحر ية و الجوية بموانى ومطارات البحر الاحمر

و شهدت الشواطىء العامة زحاما شديدا هربا من حرارة الجو

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد توقعت في بيان لها ارتفاع درجات الحرارة وتعرض مدن جنوب محافظة البحر الأحمر لرياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة في بعض مناطق البحر الأحمر تتضمن سلسلة جبال البحر الأحمر.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يوجد غطاء سحابى من السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر

وحذرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر من تقلبات الأحوال الجوية بناء على بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وناشدت إدارة مرور البحر الأحمر المسافرين على الطرق الالتزام بالسرعات المقررة خاصة في الساعات الأولى من الصباح ومراجعة الإطارات وعدم وضع عبوات أو مواد قابلة للإشتعال بالسيارة.

كما ناشدت وزارة الصحة مرضى الحساسية والجيوب النفية بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة وارتداء الكمامة وعدم التعرض لآشعة الشمس

كما شهدت الطرق الداخلية لمدن البحر الاحمر سيولة مرورية بينما شهدت الطرق الخارجية زحاما نظرا لارتفاع اعداد المغادرين و الزائرين للمدينة

الغردقة

الغردقة