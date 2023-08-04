عاجل
وزيرة الهجرة تؤكد متابعة موقف عائلة مصرية تعرضت للسرقة في كندا
الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

صلاة الجمعة من مسجد النور والخطبة عن الحمد في القرآن (بث مباشر)

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

تقدم بوابة الوفد لمتابعيها الكرام، بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بمنطقة العباسية في محافظة القاهرة، نقلًا عن التلفزيون المصري.

ومن المقرر أن يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "الحمد في القرآن والسنة"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق.

وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى.

وأكدت ضرورة البلاغة والإيجاز، وأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

موضوعات خطبة الجمعة

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف موضوعات خطب الجمعة لشهر أغسطس 2023م: 

- الجمعة الأولى 4/ 8/ 2023م : الحمد في القرآن والسنة. 

- الجمعة الثانية 11 /8 /2023م : اسم الله الولي. 

- الجمعة الثالثة 18 /8/ 2023م : اسم الله الرحيم.

- الجمعة الرابعة 25/ 8/ 2023م : قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب.

مواد متعلقة

مفتي الجمهورية يوضح حكم رد الهدية

الفنان عادل إمام.. فيديو يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية "شاهد"

مصطفى حجاج يعلن موعد أغنية الجديدة

دعاء الشكر لنعم الله

خالد الجندي يشيد بمجهودات وزير الأوقاف.. أعاد المصلين للمساجد

الشيخ‭ ‬‮«‬جاد‭ ‬الحق‮» .. ‬الفقيه‭ ‬الزاهد

خناقة ميار الببلاوي ووفاء مكي.. تعليق صادم من أشرف زكي يحسم الأمر

ميار الببلاوي تُكذب وفاء مكي وتفجر مفاجأة عن تعذيب الخادمتين برعاية ريهام سعيد