صلاة الجمعة من مسجد النور والخطبة عن الحمد في القرآن (بث مباشر)

تقدم بوابة الوفد لمتابعيها الكرام، بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد النور بمنطقة العباسية في محافظة القاهرة، نقلًا عن التلفزيون المصري.

ومن المقرر أن يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "الحمد في القرآن والسنة"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق.

وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى.

وأكدت ضرورة البلاغة والإيجاز، وأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

موضوعات خطبة الجمعة

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف موضوعات خطب الجمعة لشهر أغسطس 2023م:

- الجمعة الأولى 4/ 8/ 2023م : الحمد في القرآن والسنة.

- الجمعة الثانية 11 /8 /2023م : اسم الله الولي.

- الجمعة الثالثة 18 /8/ 2023م : اسم الله الرحيم.

- الجمعة الرابعة 25/ 8/ 2023م : قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب.