مستشار خارجية أوكرانيا: روسيا تحاصر 40 سفينة نقل حبوب في الموانئ

قال يفهين ميكيتينكو، مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إن هناك دولًا عديدة في حاجة إلى الحصول على حبوب من نوعية جديدة وأسعار معقولة من أوكرانيا، لافتًا إلى أن روسيا تحاصر 40 سفينة نقل حبوب في موانئ أوكرانيا.

وأضاف مستشار وزير الخارجية الأوكراني، خلال مداخلة عبر تطبيق سكاي، مع قناة القاهرة الإخبارية، أن التأييد الغربي لأوكرانيا مهم جدًا لأن روسيا تتفوق على كييف في عدد قوات الجيش، مؤكدًا أن الهجوم الأوكراني المضاد يستمر يوميًا والهدف الرئيسي منه قطع الاتصالات الروسية مع الجبهة والسكك الحديدية وشبه جزيرة القرم.

وأشار "ميكيتينكو"، إلى أن مسيرتين أوكرانيتين ضربتا سفينة حربية كبيرة بالميناء العسكري في روسيا الذي يبعد 500 كيلومتر عن أوديسا.

انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب يهدد الأمن الغذائي في إفريقيا

كشفت سيرجي فيرشينين، وزير الخارجية الروسي، عن تفهّمها مخاوف الدول الأفريقية، بعد قرار موسكو الانسحاب من اتفاق الحبوب الأوكرانى الخاص بتصديره عبر البحر الأسود.

الانسحاب من اتفاق الحبوب الأوكرانى

وأكدت فيرشينين، أن روسيا ستعوض الدول الأكثر احتيجاجًا بالكمية التقريبية من الحبوب بنفس الكمية التي مرت العام الماضي عن طريق مبادرة البحر الأسود ونحن مستعدون للقيام بذلك، قائلًا:" إن تلك الدول لن تخسر".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال فلاديمير بوتين، إن موسكو تدرس العودة إلى الأتفاق إذا وافقة جهة تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة المتأثرة بالعقوبات العربية المفروضة عليها، علي مطالب بالكامل دون استثناء، موضحًا بأن" الأتفاق فقد كل معنى".

اتفاقية الحبوب؟

في يوليو 2022، أبرمت اتفاقية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، مرور السفن المحملة عبر البحر الأسود بطول 310 أميال بحرية وعرض ثلاثة أميال.

جاء ذلك بعد ارتفاع أسعار الغذاء، مما هدد بحدوث نقص في المواد الغذائية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تستورد بلدانها كميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية.

علي غرار الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، في أعقاب أغلاق الأسطول الروسي موانئ علي البحر الأسود، مما حال دون تصدير 20 مليون طن من القمح.

ومنذ ذاك الوقت، تم تمديد الاتفاق المعروف رسميًا باسم "مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب" مرات عدة.

أهداف مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب:

وكانت مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، التي وقعتها روسيا وأوكرانيا، تهدف إلى التخفيف من خطر المجاعة في العالم التي تفاقمت بسبب حصار الموانئ الأوكرانية، على أن يتم ذلك من خلال السماح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية، مقابل مساعدة روسيا في نقل صادراتها من الأغذية والأسمدة إلى الأسواق العالمية.

أسباب انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب:

أصدرت روسيا تهديدات عدة بالانسحاب من الاتفاق وأرجأت الأسباب، إلى إن مطالبها بتحسين صادراتها من الحبوب والأسمدة لم تلب بعد، وشكت موسكو من عدم وصول كميات كافية من الحبوب إلى الدول الفقيرة، لكن الأمم المتحدة جادلت بأن هذا الترتيب أفاد تلك الدول من خلال المساعدة في خفض أسعار المواد الغذائية بأكثر من 20 في المئة على مستوى العالم.

ماذا يعني انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية؟

انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية، قد ينذر بأزمة عالمية كما حدث فى السابق عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذى حذرت منه تقارير أجنبية، وفى نوفمبر الماضى حذر عدد كبير من الخبراء ومنظمات الإغاثة من تداعيات قرار تعليق اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا، ومن شأنه أن يؤدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، وستكون الدول الفقيرة، خصوصًا فى أفريقيا، أكثر تضررًا.