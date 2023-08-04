محافظ أسيوط يترأس اجتماع الموقف التنفيذي لمشروع خدمة المواطنين في قري حياة كريمة

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات مجمع خدمات المواطنين بالقرى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها في هذه القرى والإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصرى بالمحافظة والمهندس محمد عادل مدير تنفيذ مشروعات حياة كريمة بجهاز تعمير الوادى الجديد والمهندسة دعاء عوض رئيس منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وبعض وكلاء الوزارات و رؤساء المراكز والاحياء وممثلى شركات المرافق.

وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة تقرير دار الهندسة للموقف التنفيذى لمشروعات مجمعات خدمات المواطنين التي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وبحث سبل تسريع وتيرة العمل تمهيدا لتسليم المشروعات وتشغيلها .

ووجه محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – رؤساء المراكز بالنزول الميداني للمرور على مشروعات مجمعات خدمات المواطنين واستكمال أعمال توصيل المرافق لها وإزالة كافة المعوقات أمام تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشروعات والاطمئنان على كونها تمت طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة لافتًا إلى إنه يجرى تنفيذ مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه موزعين على 149 قرية بعدد 7 مراكز والتي تتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ويحتوى على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي وذلك لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مؤكداً على متابعته المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها سواء من خلال جولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته مع المسئولين لمتابعة معدلات الإنجاز والوقوف على آخر الأعمال ونسب التنفيذ بالمشروعات فضلًا عن دعمه الكامل وتسهيل الإجراءات أمام الشركات المنفذة للأعمال وإزالة كافة المعوقات لافتاً الى تشغيل بعض المجعات خلال الأيام القادمة بعد تلافي بعض الملاحظات وتسليم المجمعات بالتنسيق مع دار الهندسة ورؤساء المراكز والاحياء ووكلاء الوزارات المختلفة وشركات المرافق.

وأوضح المحافظ أن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة المستهدفة بالمرحلة الأولى تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروع بتكلفة 266 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروع بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروع بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروع بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالى 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 مليون جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 149 مشروع والاتصالات 149 مشروع ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و62 مشروع متنوع ما بين ( اسواق ومواقف ونقاط اطفاء ) بتكلفة 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و10 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 44 مليار جنيه حتى الآن

محافظ أسيوط يترأس اجتماع متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مجمعات خدمات المواطنين بقرى حياة كريمة

محافظ أسيوط يترأس اجتماع متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مجمعات خدمات المواطنين بقرى حياة كريمة

محافظ أسيوط يترأس اجتماع متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مجمعات خدمات المواطنين بقرى حياة كريمة