علي غزال وشبيطة أبرز المنضمين لجهاز دجلة

أعتمد نادي وادي دجلة تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم الذي يقوده الكرواتي تولودجي.

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ويضم الجهاز الفنى لوادي دجلة حازم خيرت مشرف علي الكرة وتولدجي مدير فني ومحمد بركات مدرب عام ومصطفي شبيطه وعلي غزال مدربين مساعدين وزلاتكو مدرب لحراس المرمي وماركو أحمال وايمن كوارشي مدير اداري واسلام صبري وائل عنتر إداريين ومصطفي ميرا رئيس الجهاز الطبي.

وكان وادي دجلة قد أبرم أكثر من صفقة لدعم صفوف الفريق باكثر من لاعب كان آخرهم الوالد نت خالد الاخميمي نجم تزل المحلة والتعاقد مع محمد الشبيني مدافع الإنتاج الحربي واحمد دحروج من اسوان ومؤمن عاطف من الداخلية وعبدالله كامل لاعب اسمنت اسيوط