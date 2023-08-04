عاجل
وزيرة الهجرة تؤكد متابعة موقف عائلة مصرية تعرضت للسرقة في كندا
الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

علي غزال وشبيطة أبرز المنضمين لجهاز دجلة

الجهاز الفني لوادي
الجهاز الفني لوادي دجلة

أعتمد نادي وادي دجلة تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم الذي يقوده الكرواتي تولودجي.

إقرأ أيضًا..

txt

الإنتاج الحربي يتعاقد مع لاعب وادي دجلة رسميا

txt

رايه يدعم صفوفه بلاعب وادي دجلة رسميا

ويضم الجهاز الفنى لوادي دجلة حازم خيرت مشرف علي الكرة وتولدجي مدير فني  ومحمد بركات مدرب عام   ومصطفي شبيطه وعلي غزال مدربين مساعدين  وزلاتكو  مدرب لحراس المرمي  وماركو أحمال وايمن كوارشي مدير اداري واسلام صبري وائل عنتر إداريين ومصطفي ميرا رئيس الجهاز الطبي.

وكان وادي دجلة قد أبرم أكثر من صفقة لدعم صفوف الفريق باكثر من لاعب كان آخرهم الوالد نت خالد الاخميمي نجم تزل المحلة والتعاقد مع محمد الشبيني مدافع الإنتاج الحربي واحمد دحروج من اسوان ومؤمن عاطف من الداخلية وعبدالله كامل لاعب اسمنت اسيوط

مواد متعلقة

ظهير ايسر الدخان يدعم صفوف وادي دجلة في الموسم الجديد

وادي دجلة يُكرم علي فرج على إنجازه التاريخي في الإسكواش

أبرز تصريحات الشبيني بعد انضمامه لـ وادي دجلة

وادي دجلة يرفض رحيل نجومه في الموسم الجديد

تعرف على اولى صفقات وادي دجلة استعدادا للموسم القادم بالقسم الثاني

وادي دجلة يستلم درع الاسكواش العام في احتفاليه كبرى