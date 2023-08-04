ترامب يعود لمنتجع الجولف بعد انتهاء محاكمته.. فيديو

عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى منتجع الجولف في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي بعدما دفع بأنه غير مذنب أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة لاتهامه بالتآمر لإلغاء انتخابات 2020.

ويواجه ترامب لائحة اتهام ثانية، إذ اتهم بمؤامرة للاحتيال على الولايات المتحدة وعرقلة الانتخابات الرسمية. وجرى تقديم اللائحة من قبل جاك سميث، المستشار الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن، ما يزيد من التوترات القانونية المحيطة بترامب.

خلال العام الماضي، استخدم ترامب ممتلكاته في نيوجيرسي كإحدى مساكنه الرئيسية أثناء مراحل تقديم اللائحة الاتهام، بما في ذلك اتهامه بدفع مبلغ 130 ألف دولار للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز كمال الصمت.

قبل فترة رئاسته من عام 2016 إلى 2020، اشترى ترامب مزرعة لامينجتون التي تبلغ مساحتها 506 فدان، وقام بتحويلها إلى ملعب جولف ونادٍ ريفي. كما استخدم نادي بيدمينستر ترامب الوطني للغولف كمكان لقضاء إجازاته ومنزله الثانوي.

مستقبل ترامب القانوني

يواجه ترامب تحديات قانونية جديدة بعد تقديم اللائحة الاتهام الثانية ضده، ستشهد المحكمة المزيد من الإجراءات القانونية والمرافعات، حيث يحاول ترامب دحض التهم الموجهة إليه.

مع تقديم لائحة الاتهام الثانية ضد دونالد ترامب، يزداد التوتر القانوني حول شخصيته السياسية. ستتابع المحاكمات المستقبلية تطورات القضية، ومن المهم متابعة المستجدات لفهم النتائج المحتملة والتأثيرات فى المشهد السياسي الأمريكي.