«الجلاب» حلوى الصعيد اللامعة بالمنيا

تعتبر صناعة حلوى الجلاب من الصناعات القديمة في صعيد مصر بمركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا ، والتي تسطر حكايات عشق المصريين لحلوى الجلاب ، وخاصة الأطفال ، والتي تصنع من العسل الأسود .

لذلك تعد من الحلوى التي لها فائدة غذائية عالية ، حيث يتهافت عليها الأطفال ويقبلون على شراؤها بشكل كبير ، وبحسب الأطفال تمنح حلوى (الجلاب ) للأطفال طاقة وتزيد من حديد الدم وتعالج الأنيميا ، ويقتصر صناعة حلوى الجلاب في صعيد مصر المحروسة ، كونها تُصنع من قصب السكر، والموجودة بمركز ومدينة ملوي ، ويرتبط بدء موسم إنتاجها بتمام نمو زراعات قصب السكر ، والذي ينتج منه العسل الأسود، بجانب السكر ، والموجود أيضا بمركز ملوي ، والذي ينتج داخل مصانع حكومية ضخمة في عدد من مدن صعيد مصر،وتتصدر محافظة المنيا الريادة .

ويتم تصنيع حلوى ((الجلاب))، من خلال تجميع العسل الأسود الخام داخل جدول ، وهو مكان يتم تشوين وتخزين العسل فيه، ثم يوضع في إناء معين مخصص لصناعة حلوى الجلاب يسمى “ النحاسة” ثم توضع تحتها شعلة كبيرة ساخنة جدا ، ويضاف عليه بعض الكروبونات ليصبح أكثر تماسكا ، ثم يتم وضع الخليط في قوالب ذات الشكل المخروطي ، مثل “قرطاس الأيس كريم” ، مصنوعة من الفخار .

ثم توضع في الهواء الطلق في مكان آمن ونظيف لمدة دقائق قليلة ، حتى تبرد ويتحول لونها لدرجة قريبة من الأصفر ، وبعد ذلك يتم تفريغ الجلاب من القوالب ، ويتم فردها على حصير خوص نظيف ويتم وضعها في (مقطف) وبيعها للجمهور والتي ينتظرها بشغف خلال موسم قصب السكر ، والتي تباع بــ2 جنيها للقطعة الواحدة .