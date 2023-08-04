عاجل
وزيرة الهجرة تؤكد متابعة موقف عائلة مصرية تعرضت للسرقة في كندا
الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

«الجلاب» حلوى الصعيد اللامعة بالمنيا

حلوى الجلاب بالمنيا
حلوى الجلاب بالمنيا

تعتبر صناعة حلوى الجلاب من الصناعات القديمة في صعيد مصر بمركز ومدينة ملوى  جنوب محافظة المنيا ، والتي تسطر حكايات عشق المصريين لحلوى الجلاب ، وخاصة الأطفال ، والتي تصنع من العسل الأسود .

لذلك تعد من الحلوى التي لها فائدة غذائية عالية ، حيث  يتهافت عليها الأطفال ويقبلون على شراؤها بشكل كبير ، وبحسب الأطفال تمنح حلوى (الجلاب ) للأطفال طاقة وتزيد من حديد الدم وتعالج الأنيميا ، ويقتصر صناعة  حلوى الجلاب في صعيد مصر المحروسة ، كونها تُصنع من قصب السكر، والموجودة بمركز ومدينة ملوي ، ويرتبط بدء موسم إنتاجها بتمام نمو زراعات قصب  السكر ، والذي ينتج منه العسل الأسود، بجانب السكر ، والموجود أيضا بمركز ملوي ، والذي ينتج داخل مصانع حكومية ضخمة في عدد من مدن صعيد مصر،وتتصدر محافظة المنيا الريادة .

ويتم تصنيع حلوى ((الجلاب))،  من خلال تجميع العسل الأسود الخام داخل جدول ، وهو مكان يتم تشوين وتخزين العسل فيه، ثم يوضع في إناء معين مخصص لصناعة  حلوى الجلاب يسمى “ النحاسة”  ثم توضع تحتها شعلة كبيرة ساخنة جدا ، ويضاف عليه بعض الكروبونات ليصبح  أكثر تماسكا ، ثم يتم وضع الخليط في قوالب ذات الشكل المخروطي ، مثل “قرطاس الأيس كريم” ، مصنوعة من الفخار .

ثم توضع في الهواء الطلق في مكان آمن ونظيف لمدة دقائق قليلة ، حتى تبرد ويتحول لونها لدرجة قريبة من الأصفر ، وبعد ذلك يتم تفريغ الجلاب من القوالب ، ويتم فردها على حصير خوص نظيف ويتم وضعها في (مقطف) وبيعها للجمهور والتي ينتظرها بشغف خلال موسم قصب السكر ، والتي تباع بــ2 جنيها للقطعة الواحدة .

مواد متعلقة

كشف غموض العثور على أشلاء جثمان بطريق إسكندرية الصحراوي

وظائف خالية في 9 محافظات.. اعرف الشروط

إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا

ننشر أسعار اللحوم والدواجن والأسماك بأسواق المنيا

حفل محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العلمين.. الليلة

طفلة تصارع الموت من رصاصة احتفالات الثانوية العامة| فيديو