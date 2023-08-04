وفاة 18 شخصًا في تحطم حافلة مهاجرين| فيديو

توفى 18 شخصا، في تحطم حافلة كانت تقل مهاجرين ومواطنين في المكسيك، وكانت الحافلة متوجهة من مكسيكو سيتي إلى تيخوانا شمال غرب على الحدود مع الولايات المتحدة.

واعتقلت السلطات في المكسيك، سائق الحافلة، الذي كان بموقع الحادث عند قدوم الشرطة وقوات الإنقاذ.

تحطم حافلة كانت تقل مهاجرين

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن من بين الضحايا مواطنين من الهند ودول إفريقية، ولم ترد تفاصيل أخرى عن جنسية الركاب ولا عن عدد الأجانب من بين الضحايا.

وأوضحت الحماية المدنية بولاية ناياريت على ساحل المحيط الهادئ، أن من بين الضحايا "14 بالغًا وثلاثة أطفال"، ونقل المصابون إلى المستشفى، في حين أن راكبًا واحدًا فقط لم يتعرض لأذى.

سقطت الحافلة في واد بعمق 50 مترا، وذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن سبب الحادثة نوم السائق من الإرهاق.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة يورونيوز.

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