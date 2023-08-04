السودانيون والتجارة للعيش في خيام متهالكة.. فيديو

يشهد السودان حاليًا أزمة إنسانية خطيرة جراء نشوب معارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، وهذه المعارك أدت إلى تهجير آلاف السودانيين، مما تسبب في أزمة نازحين تتطلب اهتمامًا عاجلًا من المجتمع الدولي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عرضتها قناة "العربية" اليوم الجمعة، اتجاه اللاجئين السودانيين في تشاد إلى العمل في مهن الحلاقة والطحن والخياطة داخل المخيمات بحثًا عن سد احتياجاتهم الأساسية للمعيشة.

وأقام السوادنيون مشاريعهم الصغيرة في خيام من القش والقماش منهم من يمارس مهنته الأساسية وآخرون اضطروا للعمل في أعمال جديدة.

ومن يملك مطحنة يحول الحبوب إلى دقيق، يقتات منه بقية اللاجئين، وآخر يوفر الملابس عبر ماكينة خياطة، ولاجئ آخر يشحن الهواتف عبر لوح طاقة شمسية، ليبقي اللاجئون على اتصال بمن تركوهم خلفهم في السودان.

6.3 مليون شخص في مرحلة الطوارئ من الجوع الحاد

يشهد السودان منذ منتصف أبريل الماضي حربًا أهلية دامية أثرت بشكل كبير فى المدنيين وتسببت في أزمات لا تتوقف، فيما أفادت منظمة "الفاو" المعنية بالأمن الغذائي، أن أكثر من 20.3 مليون شخص يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأضافت أن ما يقرب من 6.3 مليون شخص في مرحلة الطوارئ من مراحل الجوع الحاد، حيث تدور مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، أطل شبح المجاعة مجدداً.

كما تابعت أن أكثر من 42% من سكان البلاد يعانون انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 50% من سكان مناطق النزاع يواجهون الجوع الحاد، وفق "فرانس برس".

وأضافت بأنه بالمقارنة مع نتائج التحليل الأخير الذي تم إجراؤه في مايو 2022، تضاعف تقريبا عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وذكرت منظمة الفاو أن أكثر الولايات تضررا: الخرطوم وجنوب وغرب كردفان ووسط وشرق وجنوب وغرب دارفور، حيث يواجه أكثر من نصف السكان الجوع الحاد.

ويعد انعدام الأمن الغذائي الحاد أحد أقصى درجات الجوع، لكن حتى انعدام الأمن الغذائي المتوسط يعد مصدرا من مصادر القلق، بحسب تعريف "الفاو".

تواجه الجهات الإغاثية تحديات كبيرة في تقديم المساعدة للنازحين. من بين هذه التحديات، الوصول إلى المناطق المتضررة وتأمين الاحتياجات الأساسية. كما تعاني الحكومة السودانية من صعوبة في تلبية احتياجات النازحين بسبب الضغوط المالية والموارد المحدودة.