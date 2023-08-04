أبرز فعاليات مهرجان العلمين الجديدة (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة “الأولى” تقرير يرصد فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

اقرأ أيضا .. ريهام عبدالحكيم: تخصيص "المتحدة للخدمات الإعلامية" عائدات مهرجان العلمين لـ"حياة كريمة" قرار راقٍ

حفل الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم

وقال مراسال التليفزيون المصري، أن حفل الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم كان كامل العدد، وذلك في مهرجان العلمين، فقد كان مدحت صالح أيقونة الحفل وتفاعلت ريهام عبدالحكيم مع الجمهور الذي اندمج معهما في حفل أكثر من رائع.

وتابع أن هذه الأمسية كانت على أرينا العلمين واستمرت حتى أوقات متأخرة من بعد منتصف الليل وسط إقبال متزايد، ومن لم يستطع دخول الأرينا كان يتابع الحفل على الشاشات العملاقة المنتشرة في محيط الممشى السياحي.

ثاني أيام فعاليات مهرجان العالم علمين الغنائي

ونوه إلى أن اليوم هو ثاني أيام فعاليات مهرجان العالم علمين الغنائي من أرينا العلمين في نهاية هذا الأسبوع وسيكون معنا حميد الشاعري والفنان الكبير محمد منير ونتوقع أنه سيكون كامل العدد ويزيد وتختتم الفعاليات الغنائية لهذا الأسبوع غدا السبت بحفل ساهر للفنانة إليسا والفنان تامر عاشور.