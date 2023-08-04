بالصور.. تصاعد ظاهرة سرقة أسلاك و كشافات أعمدة الإنارة بنجع حمادي

أنتشرت خلال الفترة الماضية، ظاهرة سرقة كشافات الإنارة واسلاك الكهرباء من على أعمدة الإنارة بعددا من الطرق الفرعية والرئيسية الحيوية منها بنطاق مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، خاصة طريق مصر اسوان السريع الرابط والذى يعد طريق حيوى يربط بين المراكز ببعضها البعض وبين القرى ببعضها أيضا ، وهو ما كان له اثره بالغ على وقوع وتسجيل العديد من الحوادث المرورية، فضلاً عن انتشار اعمال السطو المسلح فى وضح النهار على المواطنين من مرتادى تلك الطرق .

وقال رجب عبد الرحمن، موظف، أن هناك عصابات باتت متخصصة فى أعمال سرقة كشافات الإنارة واسلاك الكهرباء من الطرق بعد كل مره من تركيبها، مضيفاً ان الموضوع لم يقتصر على الطرق الفرعية المتطرفة و الجانبية منها، بل وصل الأمر حالياً لسرقة أسلاك وكشافات أعمدة الإنارة بالطرق الرئيسية من بينها طريق مصر اسوان والذى يقطع المحافظة من شمالها إلى جنوبها، خاصة فى الوصلات الواقعة بين القرى .

وتابع شعبان حسنى، أن هناك وصلات بين الطرق جرى سرقة أسلاك الكهرباء وكشافات الإنارة بها عدة مرات، من ضمنها وصلة طريق الإصلاح الزراعى، والغربى بهجورة الرابطة بين مدينة نجع حمادى من ناحية وقرى الغربى بهجورة من ناحية أخرى ، ووصلة دير ابو ضابا وقرية زليتن على طريق مصر أسوان السريع، ووصلة قرية البراهمة بقرية هو، على الطريق السريع مصر أسوان أيضا، ووصلة القمانة سلاجة على ذات الطريق، اضافتا لطرق الفرعية التى لم تعد بها كهرباء من الأساس بفعل السرقات التى تعرضت لها .

وذكر أحمد رسلان، أن سرقة الكشافات من على أعمدة الإنارة، جعلت من الطرق الرئيسة والفرعية مرتعا للصوص وقطاع الطرق لمزاولة نشاطهم الإجرامى عليها، مضيفاً إلى انتشار ظاهرة التوقيف والتحليق على المارة فى اوقات القيلولة و منتصف الليل، أى فى الأوقات التى تقل فيها حركة المارة بصفة عامة، وهو ما توضحه المحاضر التى جرى تحريرها فى مركز الشرطة خلال الفترة الماضية، والتى تتضمن سرقة بالإكراه فى عرض الطريق، جرى تقييض غالبيتها ضد مجهول، كسرقة الدراجات النارية ومبالغ مالية وهواتف محمولة من اصحابها بعد توقيفهم، فضلاً عن سرقة ماكينات رى وطرمبات استخراج مياه الشرب من باطن الأرض ، و كشافات إنارة واسلاك كهرباء وقضبان خطوط الديكوفيل المخصصة لسير قطارات نقل قصب السكر لمصانع السكر وغيرها من الأفعال الاجرامية التى لا يزال الجناة فيها مجهولون إلى الآن .

وطالب هلال عبد العافى، الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، بضرورة تسيير دوريات شرطية متحركة وأخرى ثابته لضبط الخارجين عن القانون، والقضاء على ظاهرة انتشار أعمال سرقة كشافات الإنارة واسلاك الكهرباء التى لم تسلم منها حتى مقابر الموتى، فضلاً عن تكثيف التحريات لضبط تلك العصابات التى باتت تشكل خطر على حياة وسلامة المواطنين فى نجع حمادي بشكلاً خاص وباقى مراكز محافظة قنا على وجه العموم.