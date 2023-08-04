شاهد.. ميدو لمجلس الزمالك: التاريخ لن يرحمكم

شن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق هجوماً قوياً على أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في أعقاب الخروج من دور المجموعات للبطولة العربية للأندية.

وطالب ميدو أعضاء مجلس الزمالك بالرحيل ومنح الفرصة لمجلس جديد لإدارة النادي خلال المرحلة المقبلة.

ونشر ميدو تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قال فيها: “ اناشد مجلس ادارة الزمالك بالاستقالة واتاحة الفرصة لمجلس جديد بالعمل فورا على انقاذ ما يمكن انقاذه ”.

وتابع: “ اذا كنتم فعلا بتحبوا الزمالك لازم تمشوا..النهارده قبل بكره!! التاريخ لن يرحمكم ”.

ميدو

وتطرق ميدو لأزمة قيد القائمة الأول بنادي الزمالك موجهاً الشكر لحازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قائلاً: “ بالمناسبة بشكر كابتن حازم الراجل حارب معايا امبارح في موضوع قيد اللاعيبة ”.