طفلة تصارع الموت من رصاصة احتفالات الثانوية العامة| فيديو

تصارع الطفلة اللبنانية نايا حنا، سبعة أعوام، وحيدة والديها، الموت بمستشفى في بيروت، بسبب رصاصة طائشة أطلقت في احتفالات الأهالي بنتائج امتحانات الثانوية العامة، ببلدة الحدث في بعلبك.

الطفلة اللبنانية نايا حنا

واخترقت الرصاصة الطائشة رأس الطفلة اللبنانية نايا حنا، واستقرت بمكان حساس يصعب استخراجها منه، وهي الآن في غيبوبة وحالة حرجة للغاية.

وقال بلدية الحدث اللبنانية: ظهر يوم أمس وفي ملعب مدرسة القلبين الأقدسين ـ الحدث، وفيما كانت نايا تمضي نهارًا آخر مع رفاقها في كولوني ضيفي، اختارتها رصاصة المبتهج القاتل.

وأضافت البلدية في بيانها: دماء نايا برسم الأجهزة الأمنية والقضاء ورجال الدين والأحزاب وصناع الرأي والإعلام، وهي تصرخ في وجههم جميعًا، أن أفعلوا شيئًا، تحملوا مسؤوليتكم الانسانية والأخلاقية لوقف هذه المأساة التي تتكرر.

وطلب مسؤولون بالمنطقة، بتحديد مصدر الرصاص، وغنزال أقصى العقوبات على مطلقه.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: رصاصة طائشة تخترق رأس طفلة لبنانية بعمر الـ7 سنوات وتدخلها في غيبوبة.

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