مركز الطب الرياضي بطنطا يبحث سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة

عقد اليوم بمركز الطب الرياضى بطنطا اجتماع مجلس إدارة المركز بحضور الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا واحمد عبدربه مدير عام شؤون الوحدات والمراكز الطبية الرياضية المتخصصة وأشرف عبد السلام مدير المركز.

ويعد مركز الطب الرياضى بطنطا مركزًا متخصصًا في تقديم الرعاية الصحية للرياضيين واللاعبين، ويضم فريقًا من الأطباء والمتخصصين في مجال الطب الرياضي، الذين يهتمون بالعناية بصحة الرياضيين وتقديم العلاج اللازم لهم.

تم خلال الاجتماع بحث توقيع بروتوكول مع كلية الطب بجامعة طنطا للاستعانة بالكوادر الطبية والتخصصية واستثمار إمكانيات المركز فى تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، واجراء كشوفات دورية على الرياضيين بالأندية والاكاديميات الرياضية، بحث الفرص الاستثمارية المقدمة من القطاع الخاص، كما تم قبول تبرع أحد المواطنين لكرسى اسنان مجانا بعيادة الاسنان بالمركز .

وتعد وحدات الطب الرياضي التابعة لوزارة الشباب والرياضة وحدات متخصصة في تقديم الرعاية الصحية للرياضيين واللاعبين، وتضم فريقًا من الأطباء والمتخصصين في مجال الطب الرياضي، الذين يهتمون بالعناية البدنية والنفسية للرياضيين وتقديم كل الدعم اللازم لهم.

وتقوم هذه الوحدات أيضا بتقديم خدمات مختلفة للرياضيين، مثل: الفحوصات الطبية الدورية، والعلاج الطبيعي، وإعداد برامج التدريب الرياضي، وتوفير النصائح الغذائية المناسبة للرياضيين.