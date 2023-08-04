أسرة مصرية تحول منزلها لمتحف خاص لعرض التحف النادرة (ِشاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "قطع نادرة .. أسرة مصرية تحول منزلها إلى متحف خاص".

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منزل القطبان علاء جمال وزوجته منى العوادلي

حالة من الشغف والاهتمام بجمع التحف النادرة حولت منزل القطبان علاء جمال وزوجته منى العوادلي، إلى متحف خاص مليء بمجموعة من الأعمال الفنية القديمة والحديثة التي جمعاها خلال سفرهما حول العالم على مدار 37 عاما.

وذكر التقرير أن بعض هذه القطع ورثاها من عائلاتهما التي كان لديها الشغف بالتحف مثل الساعات حيث كان يقوم القبطان علاء، قبل الزواج بالسفر إلى دول العالم المختلفة بحكم عمله، وكان يحصل على مقتنيات ثمينة من أفريقيا والشرق الأقصى وفرنسا وإنجلترا، كما جمع الزوجان عددا كبيرا من القطع والمقتنيات.

حوائط وغرف المنزل تمتلئ بمزهريات نادرة

ونوه التقرير إلى أن حوائط وغرف المنزل تمتلئ بمزهريات نادرة يعود تاريخها إلى تسعينيات القرن التاسع عشر وبساعات ولوحات أخرى تعود إلى عصور مختلفة وكل منها له قصة وذكرى فريدة منذ أكثر من 50 دولة حول العالم.