التحقيق في وفاة شخص أسفل عجلات لودر بأكتوبر

طلبت النيابة العامة بأكتوبر تحريات الأجهزة الأمنية حول وفاة أحد الأشخاص في حادث تصادم لودر أعلى محور الضبعة بنطاق مدينة الشيخ زايد بالجيزة.



كما صرحت بدفن جثمان المتوفي عقب ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالجثمان، وكذلك أمرت النيابة بحجز صاحب اللودر 24 ساعة علي ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات حول الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلى محور الضبعة بمدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، بالفحص تبين العثور على جثة "ن س م س" 40 سنة، أصل إقامته محافظة قنا، جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفى الشيخ زايد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

تفاصيل وفاة شاب من على ماسورة صرف بالجيزة

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بالجيزة، إثر سقوطه من أعلى ماسورة صرف صحي أثناء محاولته الصعود عبرها للوصول لشقته بعد نسيان المفتاح داخلها.



وتبين أن المتوفي حاول الشاب تسلق ماسورة صرف صحي، لكنه اختل توازته وسقط أرضًا ليلقى مصرعه في الحال، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.



البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من عقار بدائرة قسم الجيزة.

وكشفت التحريات أن شاب نسى مفتاح شقته داخلها، فاستخدم ماسورة الصرف الصحي للوصول لشقته، إلا أنه اختل توازنه وسقط ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل فتاة المنوفية







نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات بالمنوفية، وضبط مرتكب الواقعة.



تبلغ لمركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات باستقبالها (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) مصابة بعدة جروح متفرقة بالجسم أدت إلى وفاتها.

بالإنتقال والفحص وبسؤال والدتها اتهمت (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على نجلتها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" حال تواجدها بدائرة المركز لخلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه عقب تحصل المجنى عليها منه على مبلغ مالى لشراء مصوغات ذهبية وإتمام إجراءات الزواج منه، ورفضها عقب ذلك، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.