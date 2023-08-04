الكوسة والطماطم بــ 10 جنيهات في أسواق المنيا

شهدت الأسواق الشعبية ، وشوادر ومحلات بيع الخضروات بمحافظة المنيا ،شبه استقرار في أسعار البيع ، خلال جولة الوفد بأسوق المحافظة ، حيث سجل كيلو البطاطس 14 جنيهًا ، كما استقر سعر كيلو الخيار عند 10 جنيهًا .

وتراوح سعر الطماطم ما بين 10 لـ12 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر كيلو الكوسة من 7.5 لـ10 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الجزر 12 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو الباذنجان الرومى والعروس إلى 8 جنيهًا ، أما سعر كيلو الفلفل الألوان ، تراوح ما بين 15 لــ 20 جنيهًا ، وسعر كيلو الفلفل الرومي 10 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر ، ما بين 20 لـ25 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الليمون 10 جنيهًا ، ووصل كيلو ورق العنب لـ30 جنيهًا .

وفي ساق متصل ، سجلت أسعار الفاكهة في الأسواق الشعبية بالمنيا ، وجاء سعر كيلو المانجو الصديقة 35 جنيهًا ، والمانجو السكري، وبلغ سعر المانجو العويس 40 جنيها، والمانجو الزبدية سجل الكيلو 25 جنيهًا ، كما وصل سعر كيلو مانجو نعوم إلى 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو التين البرشومي ما بين 25 إلى 30 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو التفاح البلدى إلى 35 جنيهًا .

والتفاح السكرى 40 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر ، ما بين 20 لـ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الموز ما بين 15 لـ20 جنيهًا ، وسجل سعر كيلو الخوخ 35 جنيهًا ، وسعر العنب البناتى الأصفر 20 جنيهًا .