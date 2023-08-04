الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الكوسة والطماطم بــ 10 جنيهات في أسواق المنيا

أسواق بيع الخضراوات
أسواق بيع الخضراوات بالمنيا

شهدت الأسواق الشعبية ، وشوادر ومحلات بيع الخضروات بمحافظة المنيا ،شبه استقرار في أسعار البيع ، خلال جولة الوفد بأسوق المحافظة ، حيث سجل كيلو البطاطس 14 جنيهًا ، كما استقر سعر كيلو الخيار عند 10 جنيهًا .

وتراوح سعر الطماطم ما بين 10 لـ12 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر كيلو الكوسة من 7.5 لـ10 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الجزر 12 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو الباذنجان الرومى والعروس إلى 8 جنيهًا ، أما سعر كيلو الفلفل الألوان ، تراوح ما بين 15 لــ 20 جنيهًا ، وسعر كيلو الفلفل الرومي 10 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر ، ما بين 20 لـ25 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الليمون 10 جنيهًا ، ووصل كيلو ورق العنب لـ30 جنيهًا .

وفي ساق متصل ، سجلت أسعار الفاكهة في الأسواق الشعبية بالمنيا ، وجاء سعر كيلو المانجو الصديقة 35 جنيهًا ، والمانجو السكري، وبلغ سعر المانجو العويس  40 جنيها، والمانجو الزبدية سجل الكيلو 25 جنيهًا ، كما وصل سعر كيلو مانجو نعوم إلى 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو التين البرشومي ما بين 25 إلى 30 جنيهًا ، ووصل سعر كيلو التفاح البلدى إلى 35 جنيهًا .

والتفاح السكرى 40 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر ، ما بين 20 لـ 25 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو الموز ما بين 15 لـ20 جنيهًا ، وسجل سعر كيلو الخوخ 35 جنيهًا ، وسعر العنب البناتى الأصفر 20 جنيهًا .

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