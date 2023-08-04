التصدي للفتاوى المغلوطة عبر منصة للأطفال|فيديو

أكد الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ضرورة التصدي للفتاوى المغلوطة عبر منصة متخصصة يقدم محتواها الأطفال، قائلًا: "يجب وجود منصة رقمية تقدم محتوى مفيد للنشء للتخلص من إدمان الأطفال على السوشيال ميديا، إلى جانب وجود منصة للرد على كافة المعلومات والفتاوى المغلوطة.

خطورة السوشيال ميديا

وحذر عبد الغني هندي، من خطورة إدمان الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه المواقع أشبه بـ المخدرات الرقمية في الوقت الحالي، قائلًا: "إن أغلب الأطفال يمسكون بالهواتف لساعات ويجلسون في الظلام ويعزلون أنفسهم عن العالم وهم داخل البيت، وهناك برامج تنتج موسيقى تجعل الأطفال تحت تأثير معين وكل ذلك يمثل خطورة عليهم".

وقال إن خطوات التخلص من المخدرات الرقمية يبدأ بتأسيس النشء وتوعيتهم من مخاطر السوشيال ميديا، إلى جانب تأسيسهم عمليا، فضلا عن تقدم مشروع رقمي بديل ، وتقديم جوانب احصائية تتعلق بالمعلومات الدينية نفسها.

ادمان الاطفال على الهاتف

وأوضح أن هناك العديد من الفتاوي الدينية المغلوطة، تمس القومية واستقرار المجتمع، ويجب التصدي لها حفاظا على النشء، مع الاعتماد على نماذج من الأطفال لتقديم محتوى يتصدى لهذه الفتاوى المغلوطة.

جاء ذلك خلال حديثه مع برنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدى البلد.

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