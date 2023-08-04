عالم أزهري: المحتوى الديني على السوشيال ميديا أصبح تجارة (فيديو)

وجه الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مجموعة من النصائح لحماية النشء من حرب التريند، والمعلومات الدينية والفتاوى المغلوطة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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العالم أصبح غرفة صغيرة في ظل التطور التكنولوجي

وقال “هندي” خلال لقائه مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الجمعة، إن العالم أصبح غرفة صغيرة في ظل التطور التكنولوجي الرهيب الذي نعيشه، كما أن مواقع التواصل الاجتماعي لها العديد من الجوانب السلبية على فكر النشء.

وتابع أنه رغم التطور الهائل في التطور التكنولوجي إلا أن المعلومات الدينية تمثل 3% من إجمالي المحتوى على المنصة العالمية جوجل.

المعلومات الدينية والقيم الإسلامية الصحيحة تمثل أقل من 1%

وأوضح أن المعلومات الدينية والقيم الإسلامية الصحيحة تمثل أقل من 1% من إجمالي المعلومات المتاحة على جوجل.

وأشار إلى أن ما يقدم على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمثل الشكل الحضاري للإسلام، مشددًا على أهمية تأسيس النشء في المراحل التعليمية الأولى في حياة الطفل.

وواصل: “تأسيس النشء أمن قومي، لذا يجب أن يكون هناك دور على المدرسة لترسيخ مبادئ الدين في عقول الأطفال، منوها أن المحتوى الديني أصبح الآن على مواقع التواصل الاجتماعي تجارة”.