"الأنبا أنطونيوس" بالزعفرانة.. أول دير وأول راهب في العالم

تضم محافظة البحر الاحمر العديد من المزارات السياحية الدينية التى يحرص على زيارتها العديد من المصريين و الأجانب من جميع انحاء العالم وترفع نسب افشغال فى فنادق و قرى الزعفرانة شمال محافظة البحر الاحمر وهذه الأديرة هى:

دير الأنبا أنطونيوس وهو أول دير أنشئ في العالم وينسب إسمه إلي الأنبا أنطونيوس الذي يعتبره الأقباط المصريون أول الرهبان في العالم وأب جميع الرهبان

حيث انشىء فى القرن الرابع عشر الميلادى

ويقع فى سفح جبل القلزم أحد سلسلة جبال الجلالة القبلية وهومقابل محافظة بنى سويف وتبلغ مساحته أكثر من ثمانية عشر فدانا ويوجد بالدير اربع عشر مذبحا وسبع كنائس أثرية هى :

1 - كنيسة الأنبا انطونيوس وهى اقدم بناء فى الدير وبنيت فى عهد القديس انطونيوس وطولها 20 موعرضها 10 م

2 - مذبح كنيسة الأربع مخلوقات (الحيوانات) غير المتجسدة ويوجد هذا المذبح فى آخر الكنيسة وهو ممذبح صغير الحجم يظهر فى أعلى قبته لاصورة رائعة للسيد المسيح

3 - كنيسة القديس بطرس و بولس (كنيسة الرسل) وتتصل هذه الكنيسة بكنيسة الأنبا أنطونيوس بواسطة ممر وتمتاز بتعدد قبابه 12قبة

4 - كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل وهى كنيسة صغيرة بأعلى مبنى الحصن تعلوها قبة خشبية وكان الرهبان يستخدمونها لإقامة الصلوات و القداسات أثناء إقامتهم بالحصن

5 - كنيسة العذراء مريم وهى مكونة من مذبح واحد يوجد به حجاب خشبى مطعم بالعاج و هو من أجمل أحجبة كنائس الدير

6 - كنيسة الأنبا مرقص الأنطوانى ويوجد بالكنيسة ثلاثة مذابح وهذه الكنيسة تعلوها 12 قبة تعادل فى شكلها وحجمها كنيسة الآباء الرسل

7 - كنيسة الأنبا أنطونيوس و الأنبا بولا (الكنيسة الجديدة )وتقع فى مدخل الدير وبها مناراتان عاليتان وهى من الجير المنحوت وذات مذبح واحد بإسم القديسين

كما يوجد داخل الدير بعض المعالم الأثرية منها:

1 - الساقية وكانت تستخد كمصعد لدخول الدير

2 - المطعمة وهى آلة كانت تستخدم لنزول الطعام الى البدو

3 - الحصن مكون من ثلاثة طوابق

4 - مبنى الرتيبة وهو بناء ضخم مكون من ثلاثة طوابق وكان يستخدم مقر لأمين الدير

5 - معصرة الزيتون ةهى مصنوعة من الخشب

6 - طاحونة القمح وهى طاحونة أثرية من الخشب وعليها بعض الكلمات بالعربى

7 - مكتبة الدير الأثرية بالإضافة الالمتحف و المغارة التى عاش فيها القديس أنطونيوس

8 - عيون الماء الموجودة بالدير تنبع من مغارة طويلة داخل الصخر طولها 8 م

2 - دير الأنبا بولا

وهو من أهم الآثار القبطية فى مصر ويقع بالصحراء الشرقية جنوب شرق دير الأنبا أنطونيوس ويبدأطريق الدير بعد حوالى 25 كم من الزعفرانة وتفرعا من الطريق الرئيسى الزعفرانة - راس غارب ممتد الى الغرب 12.5 كم

وتبلغ المسافة بين دير الأنبا بولا و دير الأنبا أنطونيوس حوالى 80 كم

المعالم الأثرية الموجودة بالدير

1 - كنيسة الأنبا بولا

2 - الحصن الأثرى مقام بجوار الكنيسة

3 - الأيقونات الجدارية

4 - كنيسة السيدة العذراء

5 - كنيسة القديس الشهيد مرقوريوس ويعتبر تحفة أثرية رائعة لما يحتويه من صلبان بديعة متنوعة ومطعمة بالعاج و الصدف

6 - كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل و بها مذبحتان لرئيس الملائكة والقديس يو حنا

7 - مخطوط أثرى للبشاير الأربع ومخطوط آخر فى قواعد اللغة القبطية

8 - صندوق الغلال و هو من الخشب وعليه نقوش غاية فى الإبداع

وصلة المياه للدير

دير النبا انطونيوس