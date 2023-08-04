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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رمضان صبحي يرحب بالانتقال إلي الزمالك

رمضان صبحي
رمضان صبحي

دخل مسؤولو النادي الزمالك في مفاوضات قوية مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بيراميدز تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حال رفع الإيقاف عن القيد.

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وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" الزمالك يفاوض رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وتدعيم صفوف القلعة البيضاء بصفقة جماهيرية قوية في الموسم المقبل".


وأضاف:"رمضان صبحي رحب بفكرة الانتقال إلى نادي الزمالك في حال رفع الإيقاف عن القيد بسبب غرامة سبورتج لشبونة البرتغالي ".

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