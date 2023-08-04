منتخب مصر يواجه أمريكا ببطولة العالم للناشئين للكرة الطائرة

يواجه منتخب مصر الوطني للناشئين للكرة الطائرة تحت 19 عاما نظيره منتخب أمريكا صباح غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم والمقامة حاليا في الأرجنتين.

موعد مباراة مصر وأمريكا ببطولة العالم للناشئين للكرة الطائرة

وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

كان منتخب مصر قد حقق الفوز في أولى مبارياته بالبطولة على نظيره منتخب صربيا بنتيجة 3 - 0 .

مجموعة منتخب مصر ببطولة العالم للناشئين للكرة الطائرة



ويتواجد منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 عام، في المجموعة الأولى ببطولة العالم بجوار منتخبات الأرجنتين، و أمريكا، و صربيا، و كوستاريكا.



قائمة منتخب مصر للناشئي ببطولة العال للكرة الطائر

وتضم قائمة منتخب الناشئين 12 لاعبا وهم:

ياسين خالد وحمزة الصافى وأسر حسام ومحمود إبراهيم وصلاح محمد وأحمد رضا وحازم محمد وإبراهيم عادل ومازن شريف وشريف محمد ويوسف أحمد ومحمد أمير.

ويرأس البعثة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة ويقود المنتخب فنيا أحمد الدرديرى وحسام الدين مصطفى مدربا عاما وعمرو محمد طه طبيب الفريق وسعيد أحمد المحلل الفني.