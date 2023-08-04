الإتحاد السكندري يقترب من حسم التعاقد مع عمر صلاح

اقترب نادي الإتحاد السكندري من حسم التعاقد مع حارس جديد لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ونجح الإتحاد في الحصول على توقيع عمر صلاح حارس مرمى سموحة بعد تأكد رحيله عن ناديه بنهاية الموسم المنقضي.

ولم يتوصل عمر صلاح لاتفاق حول الأمور المالية مع سموحة ليصبح قابل قوسين أو ادنى من الانتقال للاتحاد بشكل رسمي.

على جانب آخر أعلن الإتحاد السكندري رسمياً عن تعاقده مع أحمد غنيم مدافع فريق سبورتنج الذي وقع عقداً يمتد لخمسة مواسم مقبلة.

كما اتم زعيم الثغر تعاقده مع عمرو صالح لاعب فريق وادي دجلة السابق.