الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الإتحاد السكندري يقترب من حسم التعاقد مع عمر صلاح

عمر صلاح
عمر صلاح

اقترب نادي الإتحاد السكندري من حسم التعاقد مع حارس جديد لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

txt

طارق العشري يكشف أهدافه مع الاتحاد السكندري وصفقات الموسم الجديد

ونجح الإتحاد في الحصول على توقيع عمر صلاح حارس مرمى سموحة بعد تأكد رحيله عن ناديه بنهاية الموسم المنقضي.

ولم يتوصل عمر صلاح لاتفاق حول الأمور المالية مع سموحة ليصبح قابل قوسين أو ادنى من الانتقال للاتحاد بشكل رسمي.

على جانب آخر أعلن الإتحاد السكندري رسمياً عن تعاقده مع أحمد غنيم مدافع فريق سبورتنج الذي وقع عقداً يمتد لخمسة مواسم مقبلة.

كما اتم زعيم الثغر تعاقده مع عمرو صالح لاعب فريق وادي دجلة السابق.