انطلاق ثاني أيام بطولة الجمهورية للكاراتيه التقليدي بمشاركة 564 لاعبا (صور)

انطلقت اليوم الجمعة منافسات اليوم الثاني ببطوله الجمهوريه الثالثة عشر للكاراتيه التقليدي، والمقامة على صالة 2 بستاد القاهرة الدولي، ولتي تشهد مرحله 10 سنوات والقدرات الخاصة.

وتشهد منافسات اليوم مشارمة 564 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 هيئة رياضية من أندية ومراكز شباب ويقوم بالتحكيم 40 حكما دوليا ومحليا.

وحضر مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه التقليدي برئاسة المستشار رامي المكاوي ختام منافسات اليوم الأول أمس والتي شهدت سباقات من الأعمار السنيه 6-8سنوات، بمشاركة 670 لاعبا ولاعبة وحصل منهم على المراكز الأولى 168 لاعبا ولاعبة وفي المراكز الثانية 168 لاعبا ولاعبا.

وتأتي البطولة في اطار تنفيذ خطه نشاط الاتحاد المصري لكاراتيه التقليدي للموسم الرياضي ٢٠٢٣_٢٠٢٤ برئاسه المستشار رامي المكاوي رائيس الاتحاد المصري و الأفريقي وعضو الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

IMG-20230804-WA0018

IMG-20230804-WA0017

IMG-20230804-WA0014

IMG-20230804-WA0016

IMG-20230804-WA0015

IMG-20230804-WA0013

IMG-20230804-WA0012

IMG-20230804-WA0010

IMG-20230804-WA0011

IMG-20230804-WA0002

IMG-20230804-WA0003

IMG-20230803-WA0021

IMG-20230803-WA0020

IMG-20230804-WA0008

IMG-20230804-WA0001