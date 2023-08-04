الجمعة 04 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

انطلاق ثاني أيام بطولة الجمهورية للكاراتيه التقليدي بمشاركة 564 لاعبا (صور)

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلقت اليوم الجمعة منافسات اليوم الثاني ببطوله الجمهوريه الثالثة عشر للكاراتيه التقليدي، والمقامة على صالة 2 بستاد القاهرة الدولي،  ولتي تشهد مرحله 10 سنوات والقدرات الخاصة.

وتشهد منافسات اليوم مشارمة 564 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 هيئة رياضية من أندية ومراكز شباب ويقوم بالتحكيم 40 حكما دوليا ومحليا.

 وحضر مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه التقليدي برئاسة المستشار رامي المكاوي ختام منافسات اليوم الأول أمس والتي شهدت سباقات من الأعمار السنيه 6-8سنوات، بمشاركة  670 لاعبا ولاعبة وحصل منهم على المراكز  الأولى  168  لاعبا ولاعبة وفي المراكز الثانية 168 لاعبا ولاعبا.

 وتأتي البطولة في اطار تنفيذ خطه نشاط الاتحاد المصري لكاراتيه التقليدي للموسم الرياضي ٢٠٢٣_٢٠٢٤ برئاسه المستشار رامي المكاوي رائيس الاتحاد المصري و الأفريقي وعضو الاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.  

 

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