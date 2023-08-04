اليوم.. ناشئات الطائرة في تحد جديد أمام المجر ببطولة العالم

يدخل منتخب مصر الوطني للناشئات للكرة الطائرة تحت 19 عاما، تحديا جديدا اليوم الجمعة عندما يواجه نظيره منتخب المجر صاحب الارض والجمهور، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة العالم المقامة حاليا في المجر.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب المجر ، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للكرة الطائرة.



و كان منتخب مصر للناشئات قد حقق الفوز في المباراتين الأولى و الثانية على منتخبي الكاميرون وتشيلي بنتيجة 3 – 0 ، قبل أن يخسر في المباراة الثالثة أمام الأرجنتين بنفس النتيجة.

ويتواجد منتخب مصر للناشئات في المجموعة الأولى ببطولة العالم بجوار كلًا من:

منتخب المجر و منتخب الأرجنتين و منتخب الكاميرون و منتخب الصين و منتخب تشيلي.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة آخر مبارة بدور المجموعات أمام نظيره منتخب الصين في تمام الساعة الثالثة عصر غد السبت بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة ببطولة العالم بالمجر

و تضم قائمة مننتخب مصر 12 لاعبة وهن:

ملك البحيري و فرح الحناوي و فريدة اسامة و ريماز أشرف و ندي وائل و سلمي البحيري و خديجة شوشه و ملك سامح و نيجار اسماعيل و ملك مجدي و لوجي ياسر و ملك شاهين.

بعثة منتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة ببطولة العالم بالمجر

و يترأس بعثة منتخب مصر في المجر ، الدكتور شوكت صابر عضو مجلس الإدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا الأجنبي ماركو انطونيو مشرفا عاماً على المنتخب و محمد مهران مديراً فنياً و يسرا عبد الكريم مدرباً عاما و أحمد سعد مدرباً و الدكتور روض عيد طبيباً للمنتخب.

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