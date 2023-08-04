6 مصابين في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربى نطاق دائرة مركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف.

حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوي الغربي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف هانى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوي الغربي نطاق مركز سمسطا ووقوع مصابين.

وعلى الفور دفع مرفق اسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزى كلا من ريتاج مصطفي أحمد 12 سنة مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وشقيقتها يمنى 4 سنوات مصابة بجرح قطعى بالجبهة، وشقيقتها ترفيل 5 سنوات مصابة بجروح وسحجات، وهبة محمد أحمد 35 سنة مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجهاد محمد أحمد 23 سنة مصابة جرح قطعى بالجبهة وجروح وسحجات، ومصطفى أحمد توفيق 74 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات، وجميعهم مقيمون محافظة أسيوط ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.