"باخياس" الغارقة فى رمال الفيوم

مدينة ام الاثل " باخياس" الاثرية واحدة من اهم المناطق الاثرية فى الفيوم وتقع فى مركز طاميه فى منتصف الطريق الواصل بين كوم اوشيم وجرزة , ومثلما كان الانجليز يفخرون بمثلث لندن وكامبردج واكسفورد ..كان ابناء مصر والفيوم يفتخرون بمثلث "باخياس" و"كرانيس" و"فلادلفيا " وهى الاسماء اليونانية للمدن او القرى التى تعرف فى الوقت الحالى باسماء ام الاثل وكوم اوشيم وجرزة فى مركز طاميه حيث انه كان مثلث متكامل للحضارة والثقافة .

وتقع "باخياس" فى الشمال الشرقى لمركز طامية بمسافة 9كم وهى محصنة تحصين طبيعى ولايمكن دخولها الا من جهة الجنوب وتبلغ مساحتها مايقرب من 102 فدان .

ويقول سيد عوض شعيب مفتش الاثار بالفيوم ان "باخياس" تم تسميتها نسبة الى "باخوس " رب النبيذ والكروم والحدائق كذلك سميت كوم ام الاثل نسبة الى اشجار الاثل (الارز المالح ) ويتوسط المدينة المعبد ومن حول المعبد تتشابك المنازل مثل عناقيد العنب وكان المعبد مقام للرب المصرى سوب كانوب كانيوس(سوبك رب التمساح )وكان يحضر الالاف من السائحين الى الفيوم لمشاهدة التماسيح وهى تتحرك فى البحيرة المقدسة .

معبد باخياس

ويضيف ان مدينة باخياس مثلها كأى مدينة اثرية تتكون من المعبد بيت الاله ويبلغ مساحته 25, 38والمنازل وهى بيت الاحياء وكان يقدر عدد المنازل من 700 الى 800 منزل وعدد السكان من 3000 الى 4000 نسمة فكانت منازل الحى الجنوبى الشرقى للفقراء اما الشمال الغربى فكانت للاغنياء وكانت تمر بالمدينة اربع شوارع يؤدى احداهما الى السوق الذى كان يستخدم ايضا للاحتفالات وكانت المدينة قديما محاطة بسور وكان بجوار المدينة مزرعة لتربية الخنازير ومنطقة حرفية تقام فيها الحوانيت والمسارج وادوات الغزل وكذلك المقبرة وهى بيت الاموات وكانت المقابر تقع شمال المدينة وكانت هناك مقابر جماعية تأخذ الشكل الاسطوانى ومقابر مستطيلة بداخلها مصاطب .

ويشير "شعيب" ان مدينة" باخياس " كانت تنعم بالرخاء الاقتصادى لوقوعها على طريق القوافل الذى كان يربط ارسينوى (كيمان فارس )بـ مففيس (ميت رهينة ) اما فترة الفيضان فكان يوجد بالمدينة مرسى بجوار مخازن الغلال لسهولة نقل الغلال ومستلزمات الانتاج عبر القوارب من والى النيل لنقله الى العاصمة وعندما فتح عمرو بن العاص مصر نجد ان بعض القبائل المشاركة فى الفتح اثرت على الاقامة فى بهو المعبد الكبير

ومدينة "باخياس" ظلت لايعلم عنها احد حتى عام 1890م قام فيها "جرينفل" و"هانت" و"هوجارث" بالنبش وليس البحث والتنقيب للحصول على اكبر قدر من الوثائق والبرديات وتمكن "هانت" من العثور على اربعة الاف دراخمة فئة الاربع دراخمات وهى مبلغ باهظ فى ذلك الوقت يدل على القوة الشرائية للمدينة .

وقدمت مقابر "باخياس" لجامعات اوروبا روائع الادب الاغريقى القديم مثل خطب"ديموستين " ضد فيليب ملك مقدونيا ولوحات زيتية تصور وجه الميت (موميات الفيوم ) – والعديد من ايصالات الخاص بالمدينة من تسديد ضرائب وخلافة – وكذلك نص منسوخ من خطاب الامبراطور هادريان 117- 138 م موجة الى ولى العهد انطونيوس – وجزء من الكتاب الثامن الياذة هوميروس – وقرار اصدرة الامبراطور الرومانى الكسندر سيفيروس يختص بسك الدينار الذهبى ابتهاجا باعتلائة العرش

وكانت "باخياس" اجمل مدن الفيوم واكثرها رونقا وارقاها علم ومعرفة وقد قامت بعثة اثرية ايطالية فى اوائل القرن الحالى باجراء حفائر بها لعدة اعوام ولا تزال المدينة تحتاج الكثير من الحفائر للكشف عما تخبئة من اسرار .

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