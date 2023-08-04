اختفاء المانجو الفيومى من الأسواق .. تفاصيل

رغم ان الفيوم واحدة من المحافظات التى تشتهر بزراعة المانجو وبها العديد من المناطق التى تجود زراعة المحصول فيه الا ان هذا العام تكاد تكون قد اختفت تماما حيث يؤكد الجميع ان 90% من المانجو الموجود فى شوادر واسواق الفيوم من المحافظات الاخرى او كما يطلقون عليه من "الجبل" وذلك بسبب اصابة المحصول فى المحافظة بـ " العفن الهبابى الاسود" .

أكد اشرف صبحى من ابناء قرية فيديمين اشهر قرى الفيوم فى زراعة المانجو يقول : المحصول" اضرب" هذا العام بسبب الاصابة بمرض "العفن الهبابى الاسود " والذى دمر الانتاج واغلب الموجود فى الشوادر والاسواق بالفيوم من المزارع الجبلية فى طريق الاسكندرية ومزارع الاسماعيلية ومن محافظة المنيا ولا يوجد مانجو فيومى الا القليل جدا .

وعن اشهر القرى التى تزرع المانجو يقول انها بالطبع فيديمين وابوكساه وطبهار وسنرو ونقاليفة والسيليين وبنى صالح وزاوية الكرادسة وانواع المانجو التى تزرع فى الفيوم هى "العويسي" والذى ارتفع سعره هذا العام بسبب ندرة الانتاج ويتراوح سعر الكيلو من هذا النوع بين 35 و40 جنيه ونوع "التيمور" والتى يصل سعر الكيلو الى 35 جنيه و"صديقة " وسعر الكيلو 28 جنيه و"زبدية" بـ 25 جنيه للكيلو و"البلدى " ب20 جنيه للكيلو وكذلك المانجو "السكرى".

واشهر الاسواق والشوادر فى المحافظة شادر البارودية فى مدينة الفيوم وشادر قرية فيديمين وهما الرئيسييان التى يتم البيع فيهما بالجملة من خلال المزادات ام الاسواق القطاعى اشهرها الموجود بجوار موقف سنهور بمدينة الفيوم وفى موقف مدينة ابشواى بالاضافة الى باعة الفاكهة وايضا يفترش بعض التجار والمزارعين فى طريق الفيوم- سنهور امام مزارعهم ويقومون بالبيع لرواد الطريق .

مرض العفن الهبابى

وعندما بحثنا عن مرض العفن الهبابى الاسود وجدنا الكتب العلمية تشير الى انه عبارة عن فطر يضع الجراثيم على سطح اوراق النبات ويلتصق على المادة العسلية التى تفرزها بعض الحشرات ويتراكم عليها وتتحول الى اللون الاسود ويعيق الاوراق عن اداء دورها ووظيفتها فى توفير الغذاء اللازم عبر عملية البناء الضوئى للنبات وبالتالى يؤثر على الانتاج وقد يؤثر على الاشجار وان مقاومته عن طريق التقليم الجيد وازالة النواشف تماما وتباعد زراعة الاشجار الى 6 او 8 امتار وايضا ضبط عملية الرى وتقنينها والقضاء على الحشرا التى تفرز المادة العسلية .

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