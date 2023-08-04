الإعدام شنقا لمزارع أنهى حياة شقيقه برصاصة بسبب الإرث في أسيوط

قضت محكمة جنايات أسيوط الدائرة الثانية عشرة بالإعدام شنقاً للفلاح الذي قتل شقيقه بسبب نزاعات الميراث في مركز ديروط.

صدر الحكم بالإجماع برئاسة المستشار أحمد خلف رئيس المحكمة والمستشارين وليد شحاتة ومصطفى الجاحر نائبي رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد شلقامي وأمانة سر عليان أحمد وعثمان عبدالحميد.

تلقى مأمور مركز الشرطة بلاغاً يفيد بتسليم المتهم نفسه بعد ارتكابه الجريمة واعترف المتهم " عيد أ. ع. " 52 عاما في القضية 34372 لسنة 2022 جنايات ديروط بأنه اختلف مع شقيقه " سعد أ . ع. " بسبب الميراث وأثناء جلوسه مع خاله جاء نجل شقيقه وهدده بالقتل

وفي صباح يوم الواقعة حمل المتهم سلاحاً نارياً وتشاجر مع شقيقه وأطلق النار عليه مما أدى إلى وفاته