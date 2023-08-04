الحالة المرورية أعلى كوبري عرابي صباح اليوم

شهد كوبري أحمد عرابي بالمهندسين، صباح اليوم الجمعة، حالة من الانسياب المروري، للقادم من الدائري متجهًا إلى ميدان الكيت كات وجامعة الدول العربية، وذلك مع تواجد الخدمات المرورية وانتشار قوات الإدارة العامة للمرور لتسيير الحركة المرورية.

الحالة المرورية

كما انتظمت ايضا حركة السيارات بمطلع كوبرى الجيزة، للقادم من فيصل متجها للميدان، والجامعة.

وفى سياق اخر

جهز لينا القعدة ولف السجاير.. بهذه الكلمات أدلى الجزار المتهم بقتل طليقته في منطقة المطرية خلال تعاطيهم مخدر الحشيش بأقواله أمام جهات التحقيق بشرق القاهرة الكلية .

وقال المتهم إنه منفصل عن زوجته من فترة طويلة تجاوزت 5 سنوات وبينهما مشاكل لا حصر لها وفشلت جميع مساعي الصلح بينهما، وفوجئ يوم الواقعة أثناء جلوسه في منزله بطليقته تطرق عليه باب المنزل وفي يدها كيس أسود بلاستيك وطلبت منه الدخول فسمح لها.

وأضاف المتهم أن طليقته ما أن دخلت المنزل حتي فتحت الكيس فوجد فيه طعام وسجائر وفرش حشيش ، وقالت له"جهز لينا القعدة ولف السجاير" ،مشيرا الي انهما بالفعل اكلا معا وشربا الحشيش سويا كما كان يفعلا قبل الطلاق،و أثناء جلوسهما معا وتعاطيهما الحشيش طلب منها التنازل عن قضايا النفقة التي رفعتها ضده قائلا "لقيتها ضحكت ضحكة غريبة وقالتلي بعينك هبيعك اللي وراك واللي ادامك".

وأشار المتهم محستش بنفسي الا وانا نازل ضرب فيها لغاية ما اغمي عليها ونقلتها المستشفي بس كانت ماتت.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أنها مليئة بكدمات وسحجات شديدة نتيجة الضرب المبرح الذي تلاقى مع تعاطيها مخدرات فأحدث لديها هبوطا حادا في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب ثم الوفاة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على جزار قتل طليقته بعد تعاطيهما المخدرات معا داخل شقة بمنطقة المطرية.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثة سيدة عليها آثار إصابات بمناطق متفرقة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مصابة بجروح وكدمات شديدة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن طليقها وراء ارتكاب الواقعة أثناء تواجدهما داخل شقة بمنطقة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأن الضحية كانت معه داخل شقته.

عقوبة القتل

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.