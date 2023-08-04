شرق أسيوط يواجه أعمال البناء المخالفة في الحي

وجه محافظ أسيوط اللواء عصام سعد رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية في المحافظة بمواصلة مكافحة ظاهرة البناء غير المشروع والقضاء عليها في المنشأ وعدم التساهل مع أي مخالفة في جميع أحياء المحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف

أكد عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق أسيوط أنه يتم التصدي بحزم لجميع أشكال البناء غير المشروع

وأشار إلى أنه سيتم التعامل بحزم مع المخالفين ويؤكد أنه لا مكان للبناء غير المشروع والتعدي على سيادة القانون وأشار إلى أن الجهود مستمرة من جميع الجهات التنفيذية في حي شرق أسيوط لوقف أعمال البناء غير المشروع حرصًا على حقوق الدولة والمواطنين من خلال تطبيق القانون بحزم ومتابعة مستمرة وفقًا لتوجيهات محافظ أسيوط

وذكر بيان لمحافظة أسيوط أن حي شرق أسيوط برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم قام بحملة مكبرة لوقف أعمال البناء غير المشروع في عزبة السجن بالوليدية حيث تمت إزالة فورية لسقف الطابق الثامن وكذلك في منطقة الحقوقيين بالوليدية تمت إزالة فورية لجميع الأسوار الحديدية من أعلى العقار بسقف الطابق الخامس العلوي وتم التحفظ علي أخشاب المقاول المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

البناء المخالف وإزالة فورية بحي شرق أسيوط

البناء المخالف وإزالة فورية بحي شرق أسيوط

البناء المخالف وإزالة فورية بحي شرق أسيوط

البناء المخالف وإزالة فورية بحي شرق أسيوط

البناء المخالف وإزالة فورية بحي شرق أسيوط

البناء المخالف وإزالة فورية بحي شرق أسيوط

البناء المخالف وإزالة فورية بحي شرق أسيوط

البناء المخالف وإزالة فورية بحي شرق أسيوط

البناء المخالف وإزالة فورية بحي شرق أسيوط

البناء المخالف وإزالة فورية بحي شرق أسيوط