أسيوط تصدر كتابا دوريا لتنظيم العمل خلال شهر أغسطس

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إصدار كتاب دوري خاص بتنظيم العمل يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس 2023، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء. ينص الكتاب على أنه اعتباراً من يوم الأحد 6 أغسطس وحتى الأحد الأخير من شهر أغسطس لعام 2023، يجب أن يعمل جميع العاملين في ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والإدارات والمكاتب والجهات التابعة لها بنطاق المحافظة من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع، باستثناء مديريتي الشؤون الصحية والتربية والتعليم. يتمتع مديرو المديريتين المذكورتين بالسلطة التقديرية في تقرير مناسب بشأن السماح لبعض فئات العاملين بالعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع خلال تلك الفترة، وذلك بناءً على ما يرونه مناسباً لتحقيق المصلحة العامة وسير العمل بشكل جيد.

استثنيت من هذه التوجيهات الموظفين القياديين في ديوان المحافظة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية وكذلك غرف العمليات وإدارة الأزمات في ديوان المحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، بالإضافة إلى جميع المختصين في رصد ومعالجة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية في جميع الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارات التابعة لها في المحافظة.



وتتضمن الكتابة الدورية أيضًا ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتقليل استهلاك الكهرباء في جميع المباني الحكومية والالتزام الكامل بالتعليمات السابقة الصادرة في هذا الشأن، مع التأكيد على اتباع الاحتياطات في استخدام المصاعد الكهربائية وعدم استخدامها خلال فترات انقطاع الكهرباء المعلنة على الصفحة الرسمية للمحافظة، ويتعين على رؤساء الوحدات المحلية في المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات في اختصاصهم الجغرافي متابعة تنفيذ هذه التوجيهات.