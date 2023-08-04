جريشة والبلتاجي يوضحان الحالات التحكيمية الجدلية بمباراة الأهلي والمصري

شهدت مباراة الأهلي والمصري في ربع نهائي كأس مصر، جدلا كبيرا بعد احتساب ركلة جزاء للفريق الأحمر في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

واحتسب عبدالعزيز السيد ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة الأخيرة بعد إعاقة حسين الشحات من جانب إلياس الجلاصي لاعب المصري، وشهدت اللقطة اعتراضات كثيرة من المصري وجماهيره.

وأكد الخبير التحكيمي رضا البلتاجي، أن ركلة جزاء الأهلي واضحة تماماً لأنها جاءت نتيجة جذب لقميص حسين الشحات، مشيرًا أن اللوم الأكبر هنا على اللاعب وليس الحكم لأن القرار سليم تماماً.

وعن إلغاء هدف المصري، أوضح البلتاجي أن مروان حمدي لم يسجل الهدف ولكنه كان متسللًا وتداخل في اللعبة وأربك حسابات حارس الأهلي محمد الشناوي في الخروج وبالتالي قرار الحكم كان صحيحاً.

ويتفق جهاد جريشة الحكم الدلوي السابق مع رأي البلتاجي في الحالات التحكيمية الجدلية، حيث أكد أن ركلة الجزاء المحستبة لحسين الشحات صحيحة على الرغم من التوقيت الصعب، لافتًا أن الشحات كان يستحق البطاقة الصفراء في إحدى اللقطات الأخرى من المباراة بعدما أدعى إعاقته داخل منطقة الجزاء.

وأكد جريشة أن مباراة الأهلي والمصري خرجت بدون أخطاء تحكيمية مؤثرة.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه على المصري بهدفين لهدف، في مباراة امتدت لأشواط إضافية، وكان مروان حمدي قد خطف هدفا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع قبل أن يرد الأهلي بعدها بدقيقة واحدة بهدف من ركلة جزاء بتوقيع علي معلول، ثم سجل أحمد قندوسي الهدف الثاني في الشوط الإضافي الثاني، ليمنح الأحمر فوزا مثيرا ويضرب موعدا مع إنبي في نصف نهائي كأس مصر.