محمد بركات يشيد بمستوى ثنائي الزمالك وينتقد أوسوريو

أشاد محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق، بمستوى ثنائي الزمالك، عمر جابر وعمرو السيسي خلال مواجهة النصر السعودي في البطولة العربية، لافتًا أنهما قدما مباراة رائعة.

الزمالك تعادل مع النصر بهدف لمثله لكنه ودع البطولة العربية من دور المجموعات لاحتلاله المركز الثالث بأربع نقاط.

وقدم عمر جابر وعمرو السيسي مباراة مميزة حيث استطاعا الثنائي تأمين وسط الملعب، ولم ينجح النصر في إدارك التعادل مع الزمالك سوى عند مغادرتهما أرضية الملعب.

وانتقد محمد بركات، المدرب الكولومبي أوسوريو بسبب استبداله سيف الجزيري أمام النصر، مشيرًا أن خروج المهاجم التونسي كان خطئأ فادحًا وأحدث خلل "تكتيكي" في صفوف الزمالك.

وأوضح أن سيف الجزيري كان يساهم في تعطيل هجمات النصر والحصول على أخطاء ويشكل تهديدًا على مرمى الخصم.

وكان الزمالك قد سجل هدفه من ركلة جزاء نفذها أحمد زيزو مع بداية الشوط الثاني، بعد الرجوع لتقنية الفيديو التي أثتبت وجود لمسة يد على المدافع البرازيلي تيليس، قبل أن يدرك النصر التعادل قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق عن طريق كريستيانو رونالدو.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في البطولة العربية للأندية بفوز كبير على الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة ثم خسر من الشباب بهدف في الجولة الثانية.

وتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية أربع أندية من السعودية هم اتحاد جدة والهلال والنصر والشباب، بجانب الرجاء البيضاوي المغربي والشرطة العراقي والوحدة الإماراتي والسد القطري.