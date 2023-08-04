نشرة أخبار التوك شو.. بكري يطالب بإنقاذ السودانيين.. و8 محاولات لاغتيال مبارك

تحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

كشف محمد كروم باحث في الحركات الإسلامية، تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من قبل الجماعات المتطرفة.

تفاصيل 8 محاولات لاغتيال الرئيس الراحل حسني مبارك (فيديو)

كشف محمد كروم، المنشق عن الجماعة الإسلامية، والباحث في الحركات الإسلامية، عن شهادته بشأن العنف الذي قامت به الجماعة التكفيرية.

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كشف تفاصيل أبشع حادث في تاريخ السياحة المصرية وعلاقته بطلاب الطب والصيدلة.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري: "إن الوضع في السودان خطير بسبب المعركة المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع".

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بكري يطالب بالتحرك لإنقاذ الشعب السوداني من مجاعة وشيكة.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الأشخاص المناهضين للدولة يحاولون تصدير صور مزيفة عن إفلاس مصر.

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بكري يطالب بالتفاوض مع صندوق النقد ويحذر من أسلوب ليَ الذراع.. فيديو

يعيش العالم الظرف التاريخي غير مسبوق في العصر الحديث، من: كوارث إنسانية، وحروب، وموجات نزوح، وصراعات مسلحة، وأوبئة، لدرجة بات العالم يترنح منه إلى حد بعيد.

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العالم يعيش ظرفًا تاريخيًا من الحروب والأوبئة والكوارث

قال الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، إن العالم يشهد تدفقًا كبيرًا من النازحين واللاجئين بأكثر من 110 ملايين نازح الصراعات المسلحة الأخيرة، وهو ما يؤثر في التعليم وكل نواحي الحياة.

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العالم يواجه 110 ملايين نازح بسبب الصراعات المسلحة

وقال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، استشاري التوليد وأمراض النساء، إن أحد أسباب ارتفاع معدل العمليات القيصرية في مصر هو أن المزاج العام بين النساء هو اتجاهن نحوها، مشيرا إلى أن أرقى النساء في المجتمع أصبحن من يجرون هذه الجراحة كنوع من “البريستج"، وهذا خطأ.

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عضو بنقابة الأطباء يصف الولادة القيصرية بالبريستيج النسائي الخاطيء.. فيديو

كشف الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، عن أهمية العلاقات المصرية اليونانية، قائلًا: “إن قمة مصر واليونان مفتاح الحل للهجرة غير الشرعية”.

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علق الدكتور عادل الشحات، أستاذ الطاقة المتجددة، على إعلان مفوضية شؤون اللاجئين في تقرير جديد نزوح ما يفوق عن 21 مليون نازح سنوياً، خلال 15 سنة الماضية، بسبب التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.

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21 مليون نازح سنويا بسبب التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية

بدء توافد الجمهور، على حفل الفنان مدحت صالح، بمسرح العلمين، ضمن فاعليات مهرجان العلمين 2023، والذي ينطلق الليلة، بمشاركة الفنانة ريهام عبدالحكيم.

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بدء توافد الجمهور على حفل مدحت صالح بمهرجان العلمين

خطف رجل مجهول رافعة شوكية من موقع بناء وأخذها في رحلة برية عبر وسط مدينة لوس أنجلوس، واصطدم بالعديد من المباني، بما في ذلك متجر أبل في برج المسرح التاريخي.

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رجل يقتحم أشهر متجر لـ أبل برافعة مواد بناء.. شاهد

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن تكلفة القضاء على العشوائيات بالمحافظة وصلت إلى 2 مليار جنيه، قائلا: إن المحافظة بدأت برفع كفاءة المناطق الأكثر احتياجا وبينها حي الزهور والضواحي.

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2 مليار جنيه تكلفة القضاء على العشوائيات فى بورسعيد

طرح بعض العلماء أفكارا غريبة لتبريد الأرض، وأحدث تلك الأفكار تشييد مظلة عملاقة تحتمي بها الأرض من أشعة الشمس الحارقة.

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أفكار غريبة لتبريد كوكب الأرض .. فيديو

التقطت صورًا ومقاطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل وهما مسترخيان على شاطئ ريهوبوث في ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية تحت حراسة عملاء الخدمة السرية.

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بايدن شبه عار على أحد الشواطئ والإعلام الأمريكي يفتح عليه النيران.. فيديو

قال الفنان محمد عادل، إنه يحب الفن القديم وتربى على أنواع الفنون الكلاسيكية وأساتذة وعمالقة الزمن الجميل، وعشقي الاول هو الراحل العظيم سيد درويش، ولفت: أنه توفي سن مبكر لكنه ترك إرثا كبيرا من الفن والإبداع.

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سيد درويش ترك إرثا كبيرا رغم رحيله في سن مبكرة