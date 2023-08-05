محافظ أسيوط يؤكد تعزيز الحملات التموينية وفتح منافذ تجزئة بأسعار مناسبة

أعرب محافظ أسيوط اللواء عصام سعد عن استعداد المحافظة لتوفير الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة من خلال توفير العربات والمواقع المناسبة لعرض وبيع منتجاتهم وأكد على ضرورة التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا الشأن لتحقيق الأهداف المرجوة واستمرار تكثيف الحملات التموينية.



تأتي هذه الجهود في إطار مساعي المحافظة لضمان توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومنع أي ممارسات احتكارية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومن المتوقع أن تساهم هذه الحملات والمنافذ الجديدة في تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف العبء عن الأسر المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية كمديريات ( التموين والصحة والطب البيطري ) ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية لشن حملات على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة للتصدي لأية ممارسات غير مقبولة مشيراً إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين ومحاربة تجار السوق السوداء.

جاء ذلك خلال لقاءه بالمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط.



يذكر أن محافظة أسيوط تعد واحدة من المحافظات الرئيسية في مصر وتضم عددًا كبيرًا من السكان وتعتبر توفير المواد الغذائية بأسعار معقولة من أولويات الحكومة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة العامة.