شوبير يوضح حقيقة تجديد غرامة كهربا

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، حقيقة ماتردد في الساعات الأخيرة بشأن تجديد غرامة محمود كهربا لاعب النادي الأهلي بإيقافه لمدة ستة أشهر.

وترددت في الساعات الأخيرة أنباء تشير إلى أن فيفا أرسل خطاب إلى اتحاد الكرة بإيقاف كهربا لمدة ستة أشره لعدم دفع الغرامة لصالح نادي الزمالك.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية “ كهربا ينتظر قرارا جديدا من فيفا بعد انتهاء مهلة السداد المقررة يوم 3 أغسطس”.

وأضاف "لم يتم إبلاغ الاتحاد أو أي طرف بأي قرارات جديدة، كل ما سمعتموه مجرد تكهنات أقرب لأن تكون صحيحة، علما بأن الغرامة أصبحت 2.4 مليون دولار وبمجرد سداد الغرامة يتم رفع الإيقاف".

وأتم شوبير تصريحاته " كهربا أمامه حلين، إما أن يُسدد الغرامة ويُرفع الإيقاف عنه بشكل فوري، وإما الاستثناف على القرار بعد وصول حيثياته وبالتالي يُعاد الموضوع من جديد، ولكن ستزيد نسبة الفائدة على الغرامة".