محمد كروم يوجه نصيحة للشباب لعدم السقوط بفخ الجماعات المتطرفة.. فيديو

نصح محمد كروم الباحث في الحركات الإسلامية، الشباب بتلقي الدين من الأزهر الشريف وعدم السقوط في فخ الجماعات المتطرفة.

وقال خلال لقائه مع برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "إياك ومواقع الإنترنت أو الشيوخ أو المصادر المجهولة، هناك ظلم في العالم بالطبع مثلما يحدث في فلسطين وما حدث في العراق وهو ما تستغله الجماعات لحشد الشباب".

وأوضح أنّ أي شاب يريد تعلم دينه عليه بالمصادر الموثوق بها، إذ أقسم على الهواء بأنه لم يرَ أفضل من الأزهر الشريف في تعليم الدين الصحيح، أما الجماعات المتطرفة فهي تخدع الشباب حتى يكونوا وقودا يشتعل ويحترق حتى تستمر الجماعة ومنافع قياداتها.

محمد كروم: الجماعات المتطرفة تستخدم القرآن وتسقطها على الواقع زورا

وأكد محمد كروم أنّ الجماعة الإسلامية كانت تستخدم القرآن والسنة وتسقطهما على الواقع زورا وبهتانا، حيث شبه قادتها مبادرة وقف العنف بأنها صلح الحديبية.

ولفت إلى أن الجماعة كتبت مجموعة من المؤلفات أثناء محاكمتهم في قضية السادات شاركت في تأصيل الأفكار المتطرفة مثل "القول القاطع فيمن يمتنع عن تحكيم الشرائع" من تأليف عاصم عبدالماجد وعصام دربالة وكان عُمدة في قتال الحكومة والدولة، والبحث الثاني الأهم هو "حكم قتال الطائفة الممتنعة عن تطبيق شرائع الإسلام"، وألفه مجلس شورى الجماعة، وكتاب "حتمية المواجهة"، بالإضافة إلى كتاب "الإرهاب فرض والاغتيال سنة".

وتابع محمد كروم، أنّ الجماعة الإسلامية كانت ترى أن القتل والاغتيالات هي صحيح الدين، لافتًا إلى أن بيان مبادرة وقف العنف جاء فيه أن منهج الجماعة الإسلامية من صحيح الدين، لكن البيان عملية تكتيكية بحتة مسألة سياسية ليس لها علاقة بالمنهج، ولكن الأمن المصري كان أذكى من ذلك كله والتقط من البيان أن الجماعة أفلست ولم تعد قادرة على استكمال المعركة ضد الدولة المصرية، وأنها أصبحت مجبرة على وقف العنف، ومن هنا بدأت المراجعات الفكرية لمراجعة أفكار الجماعة والكتب التي ألفتها من أجل التحريض على العنف، وعندها انقسمت قيادات الجماعة الإسلامية.

ولفت محمد كروم، إلى أنّ الثورة الإيرانية في عام 1979 جعلت الجماعات المتطرفة تستهدف رفع السلاح ومواجهة الدولة وأوهمتهم بقدرتها على هزيمتها، مضيفا أن الثورة الإيرانية كانت مختلفة تماما عن الجماعات المتطرفة فقد حصلت على تأييد الشعب الإيراني، لذلك حاولت هذه الجماعات تنفيذ انقلاب مسلح في أكثر من مرة.