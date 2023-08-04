كشف تفاصيل أبشع حادث في تاريخ السياحة المصرية وعلاقته بطلاب الطب والصيدلة.. فيديو

كشف محمد كروم، المنشق عن الجماعة الإسلامية، والباحث في الحركات الإسلامية، عن شهادته بشأن العنف الذي قامت به الجماعة التكفيرية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن حادث الأقصر جاء بعد مبادرة الجماعة الإسلامية لوقف العنف.

وأضاف أن الغرابة في حادث الأقصر أنه أتى بعد مبادرة وقف العنف في يوليو 1997، وقصة الحادث أنه كان هناك خلاف بين قيادات الجماعة الإسلامية في الداخل "مجلس شوري الجماعة الإسلامية بليمان طرة"، وبين قيادات الجماعة الإسلامية في الخارج نتيجة الخلاف على بيان مبادرة وقف العنف من قيادات الجماعة بالخارج؛ إذ اعتقدوا أنه نتيجة تعرض القيادات بالسجن لضغوط أمنية".

طلاب طب وصيدلة

وتابع: "من قام بحادث الأقصر مجموعة تنتمي للجماعة الإسلامية أغلبهم طلاب في كلية طب وصيدلة يتراوح أعمارهم من 19 إلى 23 عاما، وكان لهم قائد مكلف بضرب أوبرا عايدة في الأقصر، واستحال عليهم تنفيذ العملية نتيجة التأمين العالي لأوبرا عايدة".

وأوضح، أن المجموعة أرادت الانتقام لأميرها وإهداء الجماعة الإسلامية عملية تكون في ضخامة تأثير ضرب أوبرا عايدة، ففكر أعضاؤها في حادث الأقصر ونفذوه.

وكشف أنّ الجماعة الإسلامية خارج مصر تبنت حادث الأقصر الذي وقع في عام 1997م وأصدرت بيانا بذلك، وقالت إنه بداية وإن لم تفرج الحكومة عن المعتقلين ستحول القاهرة إلى بحيرة دم.

وأضاف: "مبادرة وقف العنف فشلت بعد حادث الأقصر، حيث حاصرت الأجهزة الأمنية الجماعة الإسلامية حصارا شديدا وجرى تقديمهم للمحاكمات العسكرية وتصفية قيادات الجماعة خارج مصر".

مراجعات فكرية

وتابع أنّ الجماعة الإسلامية لو كانت لديها القدرة على مواصلة القتال مع الدولة لما توقفت ولما شاركت في مبادرة وقف العنف، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعاملت بذكاء وحصافة وكان بالأجهزة الأمنية شخصيات مميزة وفريدة مثل اللواء أحمد رأفت وكان معه مجموعة من الضباط الذين كان لديهم جانب إنساني يطغى على عملهم ونظروا إلى عدد من الشباب صغير السن على أنه جرى التغرير بهم، وأغلبهم اكتشفوا الحقيقة في السجون، وبالتالي، تمت المراجعات معهم على يد عدد من علماء وشيوخ الدولة المصرية.

مذبحة الأقصر

ومذبحة الأقصر هي هجوم إرهابي وقع في 17 نوفمبر 1997 في الدير البحري بمحافظة الأقصر في مصر.

أسفر الهجوم عن مصرع 58 سائحا، وكان لهذه العملية تأثير سلبي على السياحة في مصر، وأقيل على إثر هذا الهجوم وزير الداخلية اللواء حسن الألفي.

ففي حوالي الساعة 12 صباح يوم 17 نوفمبر 1997 هاجم ستة رجال مسلحين بأسلحة نارية وسكاكين حيث كانو متنكرين في زي رجال أمن مجموعة من السياح كانوا في معبد حتشبسوت بالدير البحري، وقتلوا 58 سائح في خلال 45 دقيقة.

ثم حاول المهاجمون الاستيلاء على حافلة لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وتم العثور عليهم بعد ذلك مقتولين داخل إحدى المغارات وكان التقرير الرسمي يدعي انهم يئسوا من المقاومة وقرروا الانتحار.

وأعلن رفاعي طه القيادي في الجماعة الإسلامية مسؤوليته عن الحادث في بيان بثته وكالات الأنباء العالمية، ولكن تصدى له أسامة رشدي الذي كان يضطلع وقتها بمهمة الناطق الإعلامي للجماعة، حيث أصدر بيان نفى فيه صلة الجماعة الإسلامية بالحادث.

بلغ مجموع القتلى 58 سائحاً أجنبياً، كانوا كالتالي : ستة وثلاثون سويسرياً وعشرة يابانييون، وستة بريطانيين وأربعة ألمان، وفرنسي وكولومبي بالإضافة إلى قتل أربعة من المواطنين ثلاثة منهم من رجال الشرطة والرابع كان مرشداً سياحياً (كان من القتلى طفلة بريطانية تبلغ 5 سنوات وأربع أزواج يابانيون في شهر العسل)، بالإضافة إلى 12 سويسرياً، تسعة مصريون، يابانيان، ألمانيان، وفرنسي أصيبوا بجروح.

وتعد المذبحة هي آخر عمل مسلح قام به أفراد من تنظيم الجماعة الإسلامية، وبعده أعلن التنظيم رسمياً مبادرة وقف العنف، ثم تلاها المراجعات الفقهية للجماعة، والتي كانت سبباً في خروج نحو 16 ألف عضو من المعتقلات والسجون في أكبر مصالحة بين الدولة والجماعات الإسلامية