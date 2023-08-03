حلمي عبدالباقي بعد فوزه بعضوية الموسيقيين: إحنا ماشيين بالطريق الصحيح (فيديو)

علق الفنان حلمي عبدالباقي، على فوزه بعضوية مجلس إدارة نقابة الموسيقيين، في الانتخابات الأخيرة، مؤكدًا أنه سعيد بالفوز الذي جاء باكتساح ما يؤكد ثقة الجمعية العمومية فيه.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، إنه حصل على نسبة أصوات في الانتخابات لم تحدث في تاريخ النقابة.

ووجه الشكر إلى الجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين على الثقة الغالية قائلا: "بقولهم جميلكم في رقبتي ولن أتوانى في خدمتكم تحت قيادة النقيب الجدع الشهم مصطفى كامل".

وأكد استكمال المشوار اللي بدأه النقيب مصطفى كامل، متابعا: "خلال فترة قصيرة جدا أثبت للناس كلها إننا ماشيين على التراك صح واللي جاي أفضل وإحنا كلنا في ضهره".

وتابع: "مش هقعد على الكرسى وجاهة أنا موجود عشان أخدم الناس ده واجب علينا من علاج ومعاش دى مسئوليتي الأولى والأخيرة".

فوز حلمي عبد الباقي بعضوية مجلس الموسيقيين

حصل الفنان حلمي عبد الباقي على الحصية الأعلى للأصوات في انتخابات نقابة الموسيقيين التي أقيمت ظهر اليوم في نقابة المهن التمثيلية

وجاءت حصيلة الأصوات الانتخابية كالآتي:

حلمي عبدالباقي 1887 صوتا، أحمد أبو المجد 1453 صوتا، محمد أبو الزيد 1311 صوتا، خالد محمد 1244 صوتا، أحمد العيسوي 1200 صوت، نادية مصطفي 1185 صوتا، منصور هندي 1169 صوتا، محمد عبدالله 1153 صوتا، محمد صبحي 1036 صوتا، علاء سلامة 1026 صوتا، عاطف إمام 978 صوتا، علي عبدالحليم 857 صوتا.

وفاز بعضوية مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية كلًا من: حلمي عبد الباقي، أحمد محمد أبو المجد، محمد أبو اليزيد، خالد بيومي، أحمد العيسوي، نادية مصطفى، منصور هندي، محمد عبد الله، محمد صبحي، علاء سلامة، عاطف إمام، علي عبد الحليم، أحمد العيسوي

وتنافس 32 مرشحًا على عضوية 12 مقعدًا بمجلس نقابة الموسيقيين، وتأتي أسماءهم كالآتي: دكتور أحمد أبو المجد، أحمد العيسوي، حسام عزت، أشرف السعداوي، أيمن أمين، أيمن سالم، ديفيد جميعي، حلمي عبد الباقي، حسام عزت، خالد الغول، خالد بيومي، دكتور رضا رجب، رضا حنكش، سعيد عثمان، دكتور شريف حمدي،عادل شمس، دكتور عادل مصطفى، دكتور عاطف إمام، عامر العجيمي، دكتور علاء سلامة، علي الشريعي، عمور شيعة، محمود أبو اليزيد، محمد السعيد عمر الخولي، محمد المحلاوي، محمد صبحي، دكتور محمد عبد الله، حمادة كحلة، مصطفى داغر، منصور هندي، نادية مصطفى.