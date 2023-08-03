كهرباء الإسماعيلية يضم لاعب الداخلية

يواصل فريق كهرباء الإسماعيلية تدعيم صفوفه استعدادا لخوض منافسات لموسم القادم 2023/2024 بدوري القسم الثاني.

وتعاقد كهرباء الإسماعيلية مع محمد عبدالله مهاجم نادي الداخلية رسميا لدعم خط هجوم الفريق.

وجاء التعاقد مع عبدالله بناء على طلب ياسر الكناني المدير الفني الذي أكد على ضرورة ضم اللاعب حيث يحتاج لاعب بمقومات جيدة في النواحي الهجومية.

ووقع محمد عبدالله لكهرباء الإسماعيلية لمدة موسمين في صفقة انتقال حر وتم توقيع العقود في حضور ابوسليم وكيل اللاعبين الذي نجح في إتمام الصفقة بنجاح لصالح الكهرباء في ظل وجود أكثر من عرض من أندية أخري.