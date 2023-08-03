لسهرة الخميس.. اصنعي فشار بالكراميل في 3 خطوات

فشار بالكراميل من الأكلات اللذيذة التي يزداد الطلب عليها في السينما، لمذاقه الشهي، وإذا أردتي عمل أجواء سينيمائية في منزلك للسهرة، يمكنك تحضير الفشار بالكراميل في المنزل بهذه الخطوات البسيطة.

فشار بالكراميل

طريقة عمل فشار بالكراميل

المقادير

- الذرة : كوب (يابسة)

- الزيت النباتي : ربع كوب

- سكر : كوب

- الماء : كوب

طريقة التحضير

1- في قدر عميق، ضعي الذرة والسكر والزيت والماء على حرارة متوسّطة مع التحريك حتى يذوب السكر.

2- ضعي الغطاء على القدر وانتظري حتى تنضج حبات الذرة وتتحوّل إلى فشار، أي لحوالي 10 دقائق.

3- ارفعي القدر عن النار وانتظري حتى يبرد قليلاً ثمّ قدّميه.