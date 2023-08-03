القهوة.. الحل الأمثل لشعر صحي وكثيف

تحتوي القهوة على خصائص كثيرة تجعلها من بين أكثر المواد التي تفيد الشعر وتُمدها بالمغذيات الضرورية؛ للحصول على شعر صحي وقوي، كما يتميز برائحته المميزة، ولذلك نقدم لك فوائد القهوة للشعر.

فوائد القهوة للشعر

فوائد القهوة للشعر

تقوية بصيلات الشعر

وُجد بأن استخدام حبوب القهوة في وصفات العناية بالشعر من شأنه أن يعمل بشكل فعال على تقوية بُصيلات الشعر وجُذوره، كما أنه يساعد في تعزيز نسيج الشعر وتدعيمه، مما يعطيه مظهراً أكثر قوةً وثباتاً، ويقلل من مظهر الشعر التالف والمتكسر.

إنبات الشعر

يحفز الكافيين الغني بمضادات الأكسدة الموجود في القهوة، نمو الشعر، ويعزز من إنتاج خلايا الشعر الصحية، وأثبتت الدراسات أن الكافيين يحفز من تكاثر الخلايا الكيراتينية، ويَزيد الدورة الدموية في بصيلات الشعر وفروة الرأس.

علاج تساقط الشعر

تدخل حبوب القهوة في صناعة العديد من وصفات العناية بالشعر، وخاصة الشعر الخفيف والمُعرض للتساقط بغزارة، حيث وُجد بأنها تعمل على التقليل من تساقط الشعر بصورة ملحوظة، وتزيد من كثافته في غضون فترة زمنية قصيرة، بفعالية عالية، تتقارب مع العديد من علاجات تساقط الشعر ذات المُكونات الطبية.

التخلص من تجاعيد الشعر وفرده

تقوم الخصائص المضادة للأكسدة والمغذيات الموجودة في القهوة، بتعزيز لمعان الشعر الطبيعي، وجعله أكثر نعومة وحيوية، والتقليل من تجعد الشعر وإحياء مظهره

صبغة طبيعية للشعر

تعمل حبوب القهوة بمثابة صبغة طبيعية للشعر، وخاصةً الشعر الفاتح، حيث تكسب الشعر لوناً بنياً داكناً، مما يجعل من وصفات القهوة بديلاً مؤقتاً لصبغ الشعر بطريقة آمنة وغير مُكلفة.